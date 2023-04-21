Бесплатные автобусы запустят в Белгороде на Красную горку

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
До белгородских кладбищ на Красную горку организуют бесплатные автобусы. Проехать 23 апреля белгородцы смогут по двум маршрутам: «Ж/д вокзал — Ячнево» и «„Энергомаш“ — Юго-Западное кладбище».
К Ячнево автобусы начинают поездки с 9:00. Маршрут лежит через Белгородский проспект и проспект Богдана Хмельницкого с остановками на вокзале, гастрономе «Салют», Центральном рынке, «Энергомаше», «Мега Гринне», автовокзале и Ячнево.
По второму маршруту автобусы начнут курсировать с 8:40. Они едут с «Энергомаша» по Богданке, улицам Преображенской, Сумской, Королёва в Стрелецком. Останавливается транспорт на ОРП «Энергомаш», стадионе, улице Пушкина, школе №33, Белгородской ЦРБ, Юго-Западном кладбище.