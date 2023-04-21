Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Изображение материала

Бесплатные автобусы запустят в Белгороде на Красную горку

21 апреля 2023, 11:41
Фото: 1MI
23 апреля в областном центре организуют два маршрута до городских кладбищ, сообщили в региональном правительстве.

До белгородских кладбищ на Красную горку организуют бесплатные автобусы. Проехать 23 апреля белгородцы смогут по двум маршрутам: «Ж/д вокзал — Ячнево» и «„Энергомаш“ — Юго-Западное кладбище».

К Ячнево автобусы начинают поездки с 9:00. Маршрут лежит через Белгородский проспект и проспект Богдана Хмельницкого с остановками на вокзале, гастрономе «Салют», Центральном рынке, «Энергомаше», «Мега Гринне», автовокзале и Ячнево.

По второму маршруту автобусы начнут курсировать с 8:40. Они едут с «Энергомаша» по Богданке, улицам Преображенской, Сумской, Королёва в Стрелецком. Останавливается транспорт на ОРП «Энергомаш», стадионе, улице Пушкина, школе №33, Белгородской ЦРБ, Юго-Западном кладбище.

На Пасху и Красную горку запустят бесплатные автобусы до белгородских кладбищ
Узнать подробнее
Читайте также:
Рельсовый автобус из Белгорода в Воронеж начнёт курсировать три раза в неделю«Дачный» тариф начал действовать для белгородских автобусовНочные автобусы организуют в Белгороде на Пасху
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Автобусы#Город#Кладбища#Красная горка#Бесплатные автобусы#Новости Белгорода
Подпишитесь
Воронка 20 метров, раненые, разрушения: что известно о взрывах в Белгороде 20 апреля
Сегодня, 08:56
Что стало с машиной и где был водитель подлетевшей из-за взрыва иномарки в Белгороде
Сегодня, 12:30
Ошибка на федеральном ТВ в новости о взрыве в Белгороде удивила даже ведущего
Сегодня, 10:26
Полное видео взрыва в Белгороде появилось в Сети
Сегодня, 08:10
Шесть автомобилей пострадало в результате взрыва в Белгороде
Сегодня, 13:12
Что привело к падению боеприпаса с самолёта Су-34 на Белгород
Сегодня, 12:00