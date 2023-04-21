Бесплатные автобусы запустят в Белгороде на Красную горку

К Ячнево автобусы начинают поездки с 9:00. Маршрут лежит через Белгородский проспект и проспект Богдана Хмельницкого с остановками на вокзале, гастрономе «Салют», Центральном рынке, «Энергомаше», «Мега Гринне», автовокзале и Ячнево.