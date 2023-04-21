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Белгородцев ожидают пасмурные выходные

21 апреля 2023, 14:58
Фото: 1MI
22 апреля в регионе установится облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди. Ночью до +2 ˚С, днём до +16 ˚С. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

22 апреля в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Ночью в субботу температура опустится до +2...+7 ˚С. Днём воздух прогреется до +11...+16 ˚С. 

В воскресенье, 23 апреля, в регионе переменная облачность, без существенных осадков. Ожидается от +2 ˚С до +7 ˚С в ночное время и от +14 ˚С до +19 ˚С в дневное. 

В Белгороде завтра дождливо. Ночью синоптики обещают до +5 ˚С. Днём воздух прогреется до +12 ˚С. Немного теплее будет 23 апреля. Ночью без осадков и +5 ˚С. В светлое время суток пройдёт небольшой дождь, потеплеет до +16 ˚С.

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#Белгородская область#Белгород#Погода#Прогноз погоды#Дожди#Осадки#Наталья Корявых
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