Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
22 апреля в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Ночью в субботу температура опустится до +2...+7 ˚С. Днём воздух прогреется до +11...+16 ˚С.
В воскресенье, 23 апреля, в регионе переменная облачность, без существенных осадков. Ожидается от +2 ˚С до +7 ˚С в ночное время и от +14 ˚С до +19 ˚С в дневное.
В Белгороде завтра дождливо. Ночью синоптики обещают до +5 ˚С. Днём воздух прогреется до +12 ˚С. Немного теплее будет 23 апреля. Ночью без осадков и +5 ˚С. В светлое время суток пройдёт небольшой дождь, потеплеет до +16 ˚С.