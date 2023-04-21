Белгородский минздрав решил продолжить судиться с мамой ребёнка-диабетика

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Несколько месяцев назад мы писали о том, как белгородка боролась с минздравом из-за изделий и лекарств для ребёнка-диабетика. Суд встал на сторону ребёнка. Но ведомство подало апелляцию.
Судя по документам, которые есть в распоряжении редакции Бел.Ру, в апелляционной жалобе белгородский минздрав себя считает ненадлежащим ответчиком на настоящему делу. Как следует из документов, потребность в приобретении лекарств определяют непосредственно учреждения здравоохранения области. Они передают заявки в минздрав для организации закупки. Соответственно, лекарства ребёнку-диабетику выдавались согласно их выписанному количеству лечащим врачом областной больницы.
Поэтому, как считают юристы минздрава, «причинно-следственная связь между действиями министерства и нарушениями детской областной больницы при оказании помощи ребёнку отсутствует».
Также в документах идёт речь о схеме замера сахара. Как отметила мама ребёнка-диабетика Ольга, согласно клиническим рекомендациям замеры сахара обязательно проводят натощак утром, перед едой и контролируются через два часа после. Также замеры производятся ночью.
В апелляционной жалобе следует, что полосок столько много нам не нужно было. Согласно их схеме, пациент должен измерять сахар за два часа до приёма пищи. Зачем нужно это делать за два часа до еды? Это смешно.
Ольга
Также в документе юристы минздрава рассчитывают выданное количество иголок, которое, по их мнению, достаточное. Как объяснила Ольга, дети, которые пользуются только инсулиновыми ручками, колют в день два инсулина — длинный и короткий. То есть, две ручки в сутки на два разных инсулина. С учётом пятиразового питания ребёнка, в день требуется шесть игл.
В минздраве берут общее количество игл, делят на количество дней и у них получается, что ребёнок получал достаточное количество игл — 1,9 штук в сутки. Как они представляют — на две ручки накрутить 1,9 штуки иглы? Игла — это одноразовое изделие, которое после каждой инъекции должно сниматься и утилизироваться.
Ольга
По итогам минздрав попросил отменить решение суда предыдущей инстанции. Но возражение на апелляционную жалобу подготовила городская прокуратура. Ведомство считает, что требования минздрава не подлежат удовлетворению.
По их данным, из выписки из истории болезни ребёнка следует, что несовершеннолетней показан приём пищи не менее пяти раз в день. Для контроля уровня глюкозы в крови нужно производить не менее 13 замеров в сутки.
Из-за того, что ребёнка недостаточно обеспечивали тест-полосками, одноразовыми инсулиновыми иглами и спиртом (спиртовыми салфетками), мама покупала всё необходимое за свой счёт. На это ушло более 32 тысяч рублей.
Представители прокуратуры также отметили, что ранее суд пришёл к выводу, что минздрав свои обязательства по предоставлению ребёнку-инвалиду лекарства «ГлюкаГен» и медизделий исполнил ненадлежащим образом. Поэтому ведомство попросило оставить ранее принятое решение без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.