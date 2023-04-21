Белгородский минздрав решил продолжить судиться с мамой ребёнка-диабетика

Также в документе юристы минздрава рассчитывают выданное количество иголок, которое, по их мнению, достаточное. Как объяснила Ольга, дети, которые пользуются только инсулиновыми ручками, колют в день два инсулина — длинный и короткий. То есть, две ручки в сутки на два разных инсулина. С учётом пятиразового питания ребёнка, в день требуется шесть игл.