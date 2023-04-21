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Автомобиль отбросило на крышу «Пятёрочки» из-за взрыва в Белгороде. Он там до сих пор

21 апреля 2023, 06:54
Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»

Из-за взрыва в Белгороде машину отбросило на крышу супермаркета

Вечером в областном центре после взрыва автомобиль оказался на крыше магазина. Оттуда его не убрали до сих пор. Фото опубликовал Telegram-канал «Радар Белгород».
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Взрыв

В Сети появились новые кадры с автомобилем, который улетел на крышу «Пятёрочки» в Белгороде после взрыва. Сообщается, что машину оттуда не убрали до сих пор.

Фото: Telegram-канал «Радар Белгород»

Взрыв в областном центре произошёл накануне вечером. В результате происшествия пострадали квартиры и автомобили. На месте взрыва образовались две воронки. Дорожное полотно разрушено.

В Минобороны РФ сообщили, что причиной взрыва послужил нештатный сход боеприпаса с самолёта. Обошлось без жертв, однако три человека пострадали.

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#Наталья Корявых#Белгород#Белгородская область#Взрыв#Город#Происшествия#Разрушения#Пострадавшие#Автомобиль#Пятёрочка#Супермаркет#Новости Белгорода#Фотофакт
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