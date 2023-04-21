Автомобиль отбросило на крышу «Пятёрочки» из-за взрыва в Белгороде. Он там до сих пор

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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В Сети появились новые кадры с автомобилем, который улетел на крышу «Пятёрочки» в Белгороде после взрыва. Сообщается, что машину оттуда не убрали до сих пор.
Взрыв в областном центре произошёл накануне вечером. В результате происшествия пострадали квартиры и автомобили. На месте взрыва образовались две воронки. Дорожное полотно разрушено.
В Минобороны РФ сообщили, что причиной взрыва послужил нештатный сход боеприпаса с самолёта. Обошлось без жертв, однако три человека пострадали.