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«Арктур» в Белгородскую область пока не пришёл?

21 апреля 2023, 10:08
Фото: 1MI

В Белгородской области не зафиксировали штамм ковида «Арктур»

Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения Андрей Иконников. При этом он добавил, что в лабораториях медучреждений штаммы ковида не идентифицируются.
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Ковид

По словам чиновника, случаев заражения штаммом ковида «Арктур» в Белгородской области не было. «Таких данных у нас нет», — добавил Иконников.

При этом министр напомнил, что медорганизации проводят ПЦР-тестирование и определяют только результат — положительный или отрицательный.

Штамм лаборатория не выявляет. Этим занимается Роспотребнадзор в своих специализированных институтах, которые находятся на территории России.
Андрей Иконников

Напомним, ранее Иконников сообщил, что в соответствии с СанПиНом экспресс-тест также является легитимным документом для прохождения тестирования на ковид перед лечением в стационаре.

Белгородцы могут сдать экспресс-тест на ковид перед лечением в стационаре
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#Кристина Семенчук#Ковид#Штамм#Арктур#Роспотребнадзор#Общество#Белгородская область#Андрей иконников
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