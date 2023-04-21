«Арктур» в Белгородскую область пока не пришёл?

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
По словам чиновника, случаев заражения штаммом ковида «Арктур» в Белгородской области не было. «Таких данных у нас нет», — добавил Иконников.
При этом министр напомнил, что медорганизации проводят ПЦР-тестирование и определяют только результат — положительный или отрицательный.
Штамм лаборатория не выявляет. Этим занимается Роспотребнадзор в своих специализированных институтах, которые находятся на территории России.
Андрей Иконников
Напомним, ранее Иконников сообщил, что в соответствии с СанПиНом экспресс-тест также является легитимным документом для прохождения тестирования на ковид перед лечением в стационаре.