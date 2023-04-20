Знак «Почётный донор России» получили более 11 тысяч белгородцев

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
239 белгородцев сдали кровь в Национальный день донора. Сдают кровь, как правило, жители региона в возрасте 30-40 лет. На территории области проживает порядка 11 тыс. почётных доноров. Ежегодно в донорском движении участвует более 17 тыс. белгородцев.
Ранее сообщалось, что почётным донорам в Белгородской области проиндексируют выплаты. Они вырастут до 16,5 тыс. рублей. В прошлом году ежегодная выплата составляла 15,7 тыс. рублей.
Позже белгородские депутаты предложили дополнительные меры поддержки для почётных доноров. В числе прочего назывались право на внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания, бесплатная юридическая помощь.