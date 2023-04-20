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Знак «Почётный донор России» получили более 11 тысяч белгородцев

20 апреля 2023, 14:45
Фото: Telegram-канал правительства Белгородской области

Почти 240 белгородцев сдали кровь в Национальный день донора

Статистику привели в региональном правительстве. 20 апреля отмечается Национальный день донора.

239 белгородцев сдали кровь в Национальный день донора. Сдают кровь, как правило, жители региона в возрасте 30-40 лет. На территории области проживает порядка 11 тыс. почётных доноров. Ежегодно в донорском движении участвует более 17 тыс. белгородцев.

Фото: Telegram-канал правительства Белгородской области

Ранее сообщалось, что почётным донорам в Белгородской области проиндексируют выплаты. Они вырастут до 16,5 тыс. рублей. В прошлом году ежегодная выплата составляла 15,7 тыс. рублей.

Позже белгородские депутаты предложили дополнительные меры поддержки для почётных доноров. В числе прочего назывались право на внеочередное обслуживание предприятиями розничной торговли и бытового обслуживания, бесплатная юридическая помощь.

Белгородские депутаты предложили дополнительные меры поддержки для почётных доноров
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Доноры#Почётный донор#Кровь#Национальный день донора
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