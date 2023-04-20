Знак «Почётный донор России» получили более 11 тысяч белгородцев

239 белгородцев сдали кровь в Национальный день донора. Сдают кровь, как правило, жители региона в возрасте 30-40 лет. На территории области проживает порядка 11 тыс. почётных доноров. Ежегодно в донорском движении участвует более 17 тыс. белгородцев.