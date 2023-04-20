Заммэра предложил белгородцам после взрыва чай с булочками

На месте происшествия находится заммэра Белгорода Василий Голиков. Он решил общаться с жителями, которые оказались в центре событий на улице Шаландина, просто и непринуждённо. Чтобы уговорить людей покинуть свои дома, Голиков предложил им поехать на время в отель и организовать «чай с булочками».