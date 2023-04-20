Заммэра предложил белгородцам после взрыва чай с булочками

Posted Сегодня, 20:55
Published Сегодня, 20:55
Modified Сегодня, 22:24
Updated Сегодня, 22:24
Поздним вечером 20 апреля в Белгороде после взрыва образовалась 20-метровая воронка. Сейчас оперативные службы работают на месте, а жители города отходят от шока.
На месте происшествия находится заммэра Белгорода Василий Голиков. Он решил общаться с жителями, которые оказались в центре событий на улице Шаландина, просто и непринуждённо. Чтобы уговорить людей покинуть свои дома, Голиков предложил им поехать на время в отель и организовать «чай с булочками».
По словам чиновника, на месте работают СК и полиция: они оценивают здание на наличие в нём остатков взрывных элементов.