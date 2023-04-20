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Заммэра предложил белгородцам после взрыва чай с булочками

20 апреля 2023, 20:55
Фото: Bel.ru
Так Василий Голиков пытался найти общий язык с жителями Белгорода, чтобы они покинули место происшествия.

Поздним вечером 20 апреля в Белгороде после взрыва образовалась 20-метровая воронка. Сейчас оперативные службы работают на месте, а жители города отходят от шока.

На месте происшествия находится заммэра Белгорода Василий Голиков. Он решил общаться с жителями, которые оказались в центре событий на улице Шаландина, просто и непринуждённо. Чтобы уговорить людей покинуть свои дома, Голиков предложил им поехать на время в отель и организовать «чай с булочками».

По словам чиновника, на месте работают СК и полиция: они оценивают здание на наличие в нём остатков взрывных элементов.

Видео: Bel.ru
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#Алина Харина#Эксклюзив#Происшествия#Белгород#Василий Голиков#Разрушения#Взрыв#Воронка#Повреждение#Видео
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