«Враг должен знать». Как Гладков отчитывался о работе правительства за 2022 год

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Прямо перед входом в ЦМИ на стену повесили баннер, посвящённый бойцам ПВО. Привыкшие к знаменитому мальчику Алёше белгородцы поначалу разглядели в миниатюрной фигуре нарисованного солдата именно его: сегодня же выяснилось, что на картине — Григорий Вершинин, оператор радиоперехвата. Кофты в тубусах с его изображением позже подарили всем желающими — но обо всём по порядку.
Защищённое силами ПВО здание неспешно принимало гостей. И пока присутствующих распирало от прилива патриотических чувств после включенных песен Газманова и Шамана, зал потихоньку распирало от наплыва посетителей. Тут и там суетились волонтёры и организаторы, заботливо предлагающие свободное место «вон там, в углу» — всем тем, кто сам его найти не смог.
Наконец, как в театре, прозвенел звонок. Гостей попросили выключить телефоны, на что журналисты ответили хихиканьем — оставаться без главного рабочего инструмента они явно не собирались. После второго звонка зал стих.
Во время начальной церемонии зал вставал дважды: при появлении спикера Юрия Клепикова и при включении гимна. В обоих случаях инициировали резкий подъём волонтёры в первых рядах: завидев их стройную и слаженную работу, остальные просто не могли остаться в стороне.
«Так начинаются революции — с инициативной небольшой группы», — пошутят после заседания очевидцы. Но революцией здесь, разумеется, не пахнет: разве что губернатор Вячеслав Гладков задаст новый уровень публичного выступления чиновников. Но это уже на вкус и цвет.
Ожидавший своего выступления Гладков выглядел слегка растерянным. Сказать, из-за чего, наверняка нельзя: могло сказаться либо волнение перед предстоящей большой речью, к которой губернатор, судя по отсутствию вечерних прямых линий, готовился несколько дней подряд, либо же соседство с экс-губернатором Евгением Савченко.
Последний вёл себя довольно свободно: за 27 лет правления регионом он привык, наверное, ко всему. Закинув ногу на ногу, сенатор расслабленно и с интересом наблюдал за работой новой команды. Через Гладкова рядом с Савченко сидел его старый знакомый — митрополит Иоанн. Сергачёва и Павловой в зале не было.
В первом ряду расположились также депутаты Наталия Полуянова и Валерий Скруг, главный федеральный инспектор по региону Ольга Кремнёва. За ними шли представители теробороны, министры и главы муниципалитетов. Где-то на задних рядах сел мэр Белгорода Валентин Демидов.
Наконец, губернатора под бурные овации пригласили на сцену. Тепло поздоровавшись с Клепиковым, Гладков взял слово.
Правительство ставило перед собой крайне амбициозные планы, но началось утро 24 февраля —жизнь изменилась. Перед нами появились новые вызовы, прямая угроза жизни мирного населения, забота о тех, кто остался без крова, чьи дома остались разрушены в результате обстрела. Именно это вышло для нас на первый план. С мужеством и достоинством жители Белгородской области прошли этот непростой 2022 год.
Вячеслав Гладков
Тема сплочения белгородцев станет главной в выступлении Гладкова — ею он начнёт и ею же он закончит. Можно только гадать, чем вдохновлялись губернатор и те, кто помогал ему писать речь, — вероятно, всего-навсего белгородской бытностью последних 365 дней. Но после такого зачина на ум пришли слова из песни Акима Апачева «Мы»:
За окном загорается новый день
Бесконечного 24-го!
Впрочем, звучание Апачева здесь было даже более уместным, чем звучание распиаренного Шамана — в его агрессивном ритме Белгородская область живёт уже больше года. Местами не менее агрессивной была и речь губернатора.
Говорил губернатор о многом. Приводил цифры, часть из которых подглядывал с суфлёра — объём информации всё же был колоссальный. Так, по словам Гладкова, в 2022 году в территориальную самооборону вступили порядка 3 тыс. белгородцев. Некоторые подходили записаться прямо на улицах — теперь регион имеет боеспособное подразделение, готовое выполнять сложные боевые задачи.
Надеюсь, этого не понадобится, но враг должен знать, что народ поднялся и готов защищать свои дома!
Вячеслав Гладков
Говоря о врагах, глава региона подметил необходимость правильного подхода к образованию детей. Брать антипример предложил с соседнего государства — всем понятно, какого.
Как показали события в соседней стране, мы должны уделять внимание воспитанию детей.
Вячеслав Гладков
За всю свою полуторачасовую речь глава региона всего несколько раз употребил слово «Украина». Тем не менее, незримое присутствие недружественного соседа ощущалось, в каждой строке выступления.
Говорил и о грустном. Так, губернатор рассказал о жертвах среди гражданских: за год в результате происшествий и обстрелов погибли 30 человек. Ранения различной степени тяжести получили более 120 пострадавших.
В целом же Гладков заверил слушателей, что с вызовами регион справляется. Отмечают это и главы других областей. Некоторые удивляются, но только до тех пор, пока не посетят Белгород сами:
Несмотря на всё, мы смогли не только перестроиться — мы не поменяли главных целей. Мы достигли всех поставленных. Очень много общаюсь с губернаторами других регионов — у всех удивление, как нам это удаётся сделать. Но это говорят только те люди, которые у нас не побывали. Те, кто здесь посмотрели, пообщались с людьми — сразу получили ответы на все вопросы. Потому что такого сплочения, я уже говорил об этом сегодня, никто никогда не видел. Регион работает как единый организм. Потому что мы действительно команда единомышленников. Потому что мы вместе. И мы всегда...
Договорить губернатор не успел, потому что его перебил внезапно оказавшийся на экране сзади Владимир Путин. Появился президент в свойственной ему манере — резко и неожиданно. И, как он это умеет, заставив понервничать — но только тех, кому это необходимо.
В сегодняшних непростых условиях работаете стабильно, ритмично. В целом — эффективно.
Владимир Путин
Сразу после эффектного Владимира Владимировича заиграла музыка — «Песня о тревожной молодости» Льва Ошанина. Композиция шла вместе с кадрами мирного Белгорода: детей, тюльпанов, фестивалей.
Забота у нас простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нету других забот!
Меня мое сердце
В тревожную даль зовёт.
После этих слов в зале раздался грохот — мощные колонки в зале ЦМИ выдали не менее мощный звук, вибрации от которого дошли даже до внутренностей. Мирная жизнь сменилась танками, самолётами и взрывами. Задумка авторов удалась: на последних кадрах зал вновь встал, хоть это был и не гимн.
Выступление Гладкова закончилось. Гости разошлись: кто — обсуждать речь на фуршете, кто — за подарочной кофтой с мальчиком Алёшей. Заметить грустное лицо среди гостей было тяжело — все улыбались и отмечали, что в этом году губернатор выступил даже лучше, чем в прошлом.
В такие моменты кажется, что «тревожная молодость» — это какая-то метафора, к Белгородской области не имеющая никакого отношения. Но уже на улице, на выходе из ЦМИ, глаз вновь цепляется за военных, за плакат с ПВО. Там же, в парке Гагарина, видишь и ещё не проросшие тюльпаны, которые только готовятся встречать свою молодость. Встретившие же за последние пару лет множество бед белгородцы продолжают идти вперёд — совсем как в песне Ошанина.