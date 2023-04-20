«Враг должен знать». Как Гладков отчитывался о работе правительства за 2022 год

В такие моменты кажется, что «тревожная молодость» — это какая-то метафора, к Белгородской области не имеющая никакого отношения. Но уже на улице, на выходе из ЦМИ, глаз вновь цепляется за военных, за плакат с ПВО. Там же, в парке Гагарина, видишь и ещё не проросшие тюльпаны, которые только готовятся встречать свою молодость. Встретившие же за последние пару лет множество бед белгородцы продолжают идти вперёд — совсем как в песне Ошанина.