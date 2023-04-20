В планах правительства Белгородской области создать профицит врачебных кадров

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
20 апреля губернатор Вячеслав Гладков отчитался перед депутатами облдумы о работе правительства Белгородской области за прошедший год. Одной из тем стала обеспеченность отрасли здравоохранения медкадрами.
Глава региона отметил, что в условиях приграничного региона медики стали прифронтовыми врачами. И зачастую свои операции они начинают с того, что надевают бронежилеты, каски и достают из бойцов неразорвавшиеся снаряды рискуя своей жизнью.
Без врача и медсестры оборудование и стены людей не вылечат. Поэтому огромная работа была проведена и продолжается по работе с кадрами. Успехи очевидны. Да, мы не закрыли весь дефицит специальностей. У нас 300 человек (врачей и медсестёр) покинули Белгородскую область. Страшно. Не все справляются со страхом. А другие регионы с большим удовольствием берут наших квалифицированных специалистов.
Вячеслав Гладков
Гладков также отметил, что в регионе начали реализовывать большие проекты, связанные с созданием мотивации у детей к занятиям лечебным делом.
Зачем мы это делаем? Мы хотим сделать так, чтобы те люди, которые придут на наши места, столкнулись с профицитом врачебных кадров. Очень хочется, чтобы мы поставляли врачей в другие регионы, а не собирали их по дальним и близким областям.
Вячеслав Гладков