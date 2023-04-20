Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Изображение материала

В Минцифры опровергли информацию о рассылке электронных повесток через «Госуслуги»

20 апреля 2023, 14:30
Фото: 1MI
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в отдельных регионах планируют рассылать электронные повестки через портал, однако ведомство опровергает эти данные, пишут «Новые известия».
Сюжет
Призыв

В Минцифры РФ не подтвердили информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через «Госуслуги». Ранее такие новости появились в ряде СМИ.

В пресс-службе ведомства пояснили, что россияне могут получать повестки на срочную службу лично в руки или заказным письмом с уведомлением, как прописано в законодательстве. Юридическую силу имеют только указанные способы передачи.

Как заявили представители министерства, необходимо принять отдельный нормативный акт, чтобы рассылка через «Госуслуги» стала возможной. Пока его не приняли, а значит, никаких рассылок быть не может.

В Сети писали о том, что такие повестки якобы могут получить жители Москвы и Санкт-Петербурга в тестовом режиме. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что в рамках текущего весеннего призыва электронные повестки не имеют юридической силы.

Владимир Путин подписал закон об электронных повестках
Узнать подробнее
Читайте также:
Юность в сапогах: что делать, если не увидел повестку на «Госуслугах»?Что думают белгородцы об электронных повесткахЭлектронные повестки: что они значат для белгородцев и связано ли это с мобилизацией
#Минцифры#Наталья Корявых#Москва#Санкт-петербург#Призыв#Общество#Повестки#Электронные повестки#Госуслуги
Подпишитесь
«Враг должен знать». Как Гладков отчитывался о работе правительства за 2022 год
Сегодня, 14:41
Мужчин пытались давить танками: Армия Италии на Белгородчине в годы войны
Сегодня, 12:19
Белгородэнерго построит инфраструктуру для электроснабжения 686 участков белгородцев
Сегодня, 13:20
Белгородцы стали жертвами обмана в медцентре и заплатили за бесплатные операции
Сегодня, 12:25
Не был, не состоял: кто производил аэросъёмку над парком аттракционов в Белгороде?
Сегодня, 14:22
Роспотребнадзор: исследование прошедшего в Белгороде грязного дождя не проводилось
Сегодня, 13:50