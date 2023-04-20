В Минцифры опровергли информацию о рассылке электронных повесток через «Госуслуги»

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В Минцифры РФ не подтвердили информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через «Госуслуги». Ранее такие новости появились в ряде СМИ.
В пресс-службе ведомства пояснили, что россияне могут получать повестки на срочную службу лично в руки или заказным письмом с уведомлением, как прописано в законодательстве. Юридическую силу имеют только указанные способы передачи.
Как заявили представители министерства, необходимо принять отдельный нормативный акт, чтобы рассылка через «Госуслуги» стала возможной. Пока его не приняли, а значит, никаких рассылок быть не может.
В Сети писали о том, что такие повестки якобы могут получить жители Москвы и Санкт-Петербурга в тестовом режиме. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что в рамках текущего весеннего призыва электронные повестки не имеют юридической силы.