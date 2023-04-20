В Минцифры опровергли информацию о рассылке электронных повесток через «Госуслуги»

В Сети писали о том, что такие повестки якобы могут получить жители Москвы и Санкт-Петербурга в тестовом режиме. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что в рамках текущего весеннего призыва электронные повестки не имеют юридической силы.