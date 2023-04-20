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Posted 20 апреля 2023, 14:30

Published 20 апреля 2023, 14:30

Modified 20 апреля 2023, 14:32

Updated 20 апреля 2023, 14:32

В Минцифры опровергли информацию о рассылке электронных повесток через «Госуслуги»

В Минцифры опровергли информацию о рассылке электронных повесток через «Госуслуги»

20 апреля 2023, 14:30
Фото: 1MI.
Сюжет
Призыв
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в отдельных регионах планируют рассылать электронные повестки через портал, однако ведомство опровергает эти данные, пишут «Новые известия».

В Минцифры РФ не подтвердили информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через «Госуслуги». Ранее такие новости появились в ряде СМИ.

В пресс-службе ведомства пояснили, что россияне могут получать повестки на срочную службу лично в руки или заказным письмом с уведомлением, как прописано в законодательстве. Юридическую силу имеют только указанные способы передачи.

Как заявили представители министерства, необходимо принять отдельный нормативный акт, чтобы рассылка через «Госуслуги» стала возможной. Пока его не приняли, а значит, никаких рассылок быть не может.

В Сети писали о том, что такие повестки якобы могут получить жители Москвы и Санкт-Петербурга в тестовом режиме. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов объяснил, что в рамках текущего весеннего призыва электронные повестки не имеют юридической силы.

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#Общество#Москва#Госуслуги#Санкт-петербург#Призыв#Минцифры#Повестки#Электронные повестки
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