В Белгородскую область в 2022 году привлекли инвестиций на 193 млрд рублей

По словам губернатора, несмотря на трудности, от цели увеличить ВРП до 2 трлн рублей к 2030 году регион не отказывается. Об этом Вячеслав Гладков заявил в ходе отчёта перед депутатами облдумы.

В минувшем году в Белгородскую область привлекли 193 млрд рублей инвестиций в АПК и промышленный сектор. Статистику губернатор привёл 20 апреля во время отчёта перед депутатами облдумы. Вячеслав Гладков заявил, что аграрии региона достигли одного из лучших результатов. Средняя урожайность зерновых составила почти 57 центнеров с гектара. Выручка в минувшем году выросла на треть в сравнении с 2019-м. Несмотря на трудности, регион не отказывается от планов увеличить валовый региональный продукт (ВРП) до 2 трлн рублей к 2030 году, отметил губернатор. В ходе отчёта прозвучало и то, что для поддержки малого и среднего бизнеса в Белгородской области выделили 1,7 млрд рублей. Средства направили на стабилизацию ситуации среди предпринимателей. Из-за приграничного положения в Белгородской области сократился объём инвестиций Узнать подробнее Читайте также: Власти хотят привлечь 608,5 млрд рублей инвестиций в Белгородскую область Белгородская область не вошла в топ регионов по доходам инвестиций в недвижимость