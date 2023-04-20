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В Белгородской области никогда не тратили на дороги столько денег, как в 2022 году

20 апреля 2023, 09:57
Фото: скриншот трансляции

Рекордную сумму потратили в Белгородской области на ремонт дорог

На капитальный ремонт дорог в регионе потратили 23,5 млрд рублей, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Дороги

В 2022 году в Белгородской области потратили рекордную сумму на капитальный ремонт дорог. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, речь о 23,5 млрд рублей. В 2021 году сумма составляла 19,5 млрд рублей.

«Это самая большая цифра в истории. Никогда такого количества денег не выделялось», — отметил губернатор.

Хотя все проблемы это не решило, подчеркнул глава региона. Необходимо выстроить трёхлетний план работы. Наиболее удручающая ситуация с дорогами в Алексеевке и Красногвардейском районе.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Дороги#Дорога#Ремонт#План#Алексеевка#Красногвардейский район
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