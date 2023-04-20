В Белгородской области никогда не тратили на дороги столько денег, как в 2022 году

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В 2022 году в Белгородской области потратили рекордную сумму на капитальный ремонт дорог. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, речь о 23,5 млрд рублей. В 2021 году сумма составляла 19,5 млрд рублей.
«Это самая большая цифра в истории. Никогда такого количества денег не выделялось», — отметил губернатор.
Хотя все проблемы это не решило, подчеркнул глава региона. Необходимо выстроить трёхлетний план работы. Наиболее удручающая ситуация с дорогами в Алексеевке и Красногвардейском районе.