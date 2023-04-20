На Харьковской горе произошёл сильный взрыв

Этим вечером жители Белгорода и области услышали сильный гул в небе и взрыв, а после — будто почувствовали толчки из-под земли. Спустя время стало известно о появлении глубокой воронки на Харьковской горе. Прилёт пришёлся на перекрёсток Губкина — Ватутина. Что это — пока неизвестно. Ждём официальный комментарий.