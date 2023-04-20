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На Харьковской горе произошёл сильный взрыв

20 апреля 2023, 19:23
Фото: telegram-канал "БелПлюс"
На пересечении Губкина и Ватутина после громких звуков образовалась глубокая воронка. Инцидент произошёл вечером 20 апреля.

Этим вечером жители Белгорода и области услышали сильный гул в небе и взрыв, а после — будто почувствовали толчки из-под земли. Спустя время стало известно о появлении глубокой воронки на Харьковской горе. Прилёт пришёлся на перекрёсток Губкина — Ватутина. Что это — пока неизвестно. Ждём официальный комментарий.

Ранее белгородцы на улице Шаландина, недалеко от происшествия, украсили окна балкона деревянными оберегами. Не помогло.

Мэр Белгорода рассказал о повреждениях дома на улице Губкина после обстрела
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#Алина Харина#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Разрушения#Чп
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