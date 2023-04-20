На Харьковской горе произошёл сильный взрыв

Posted Сегодня, 19:23
Published Сегодня, 19:23
Modified Сегодня, 20:00
Updated Сегодня, 20:00
Этим вечером жители Белгорода и области услышали сильный гул в небе и взрыв, а после — будто почувствовали толчки из-под земли. Спустя время стало известно о появлении глубокой воронки на Харьковской горе. Прилёт пришёлся на перекрёсток Губкина — Ватутина. Что это — пока неизвестно. Ждём официальный комментарий.
Ранее белгородцы на улице Шаландина, недалеко от происшествия, украсили окна балкона деревянными оберегами. Не помогло.