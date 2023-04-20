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Ущерб от обстрелов Белгородской области и погребения бронзового века: итоги дня

20 апреля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Гладков озвучил, сколько белгородцев погибли и пострадали после начала СВО, в областном центре нашли погребения бронзового века, а Бел.Ру тем временем продолжает свой спецпроект.

Погибшие белгородцы

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, сколько белгородцев погибло и пострадало после начала спецоперации. В результате происшествий погибли 30 человек, ранения различной степени тяжести получили более 120 жителей региона.

Белгородскую область за это время обстреливали более 2,3 тыс. раз. В итоге повредило или разрушило 3,3 тыс. домовладений. 660 машин были уничтожены. Кроме того, разрушено 386 км дорожного полотна.

Гладков назвал число погибших и раненых белгородцев с начала спецоперации
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Погребения бронзового века

В Белгороде обнаружили четыре погребения бронзового века. Спасательные археологические раскопки ведутся в микрорайоне Жемчужина. «Белгород-1, грунтовый могильник» попал в зону строительства.

Могильник является объектом культурного наследия. Раскопки в указанной зоне продолжатся до полного изучения памятника.

Четыре погребения бронзового века нашли археологи при раскопках в Белгороде
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Владельцы Яковлевского ГОКа

ПАО «Северсталь», принадлежащее Алексею Мордашову, выкупило Яковлевский горно-обогатительный комбинат в Белгородской области в 2017 году. До этого предприятие принадлежало компании «Металл-групп». Предприятием владели Виталий Черномырдин и бизнесмен Андрей Клямко.

Нынешнее руководство предприятия сработалось с губернатором Вячеславом Гладковым. Новое соглашение между регионом и комбинатом подписали в 2022 году. Но не всё у ЯГОКа шло гладко. Подробнее — по ссылке.

Владельцы Белгородской области. Яковлевский ГОК от Черномырдина до Мордашова
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