Убытки белгородского ЦЭБа в 2022 году превысили 280 млн рублей

Напомним, ранее стало известно, что два нынешних замдиректора ЦЭБа упоминаются в уголовном и гражданских делах на предыдущем месте работы. Одну обвиняли в присвоении или растрате с использованием служебного положения или в крупном размере, а вторую суд обязал выплатить бывшему работодателю порядка 122 тысяч рублей в качестве возмещения причинённого ущерба и возмещения расходов по оплате госпошлины.