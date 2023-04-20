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Убытки белгородского ЦЭБа в 2022 году превысили 280 млн рублей

20 апреля 2023, 12:38
Фото: 1MI
По итогам 2022 года в компании сократился денежный поток и чистые активы. При этом выручка от продажи превысила 1,9 млрд рублей.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Центр экологической безопасности» зарегистрирована в Белгороде с 2016 года. Отрасль — обработка и утилизация опасных отходов. Руководитель — Сергей Дуюн. Собственник — министерство имущества Белгородской области.

По итогам 2022 года убыток компании составил 281 млн рублей, а денежный поток сократился на 5,4 млн рублей. При этом выручка от продажи превысила 1,9 млрд рублей.

В прошлом году в качестве поставщика ЦЭБ участвовал в 646 процедурах госзакупок. Столько же было заключено контрактов на 70 млн рублей.

Напомним, ранее стало известно, что два нынешних замдиректора ЦЭБа упоминаются в уголовном и гражданских делах на предыдущем месте работы. Одну обвиняли в присвоении или растрате с использованием служебного положения или в крупном размере, а вторую суд обязал выплатить бывшему работодателю порядка 122 тысяч рублей в качестве возмещения причинённого ущерба и возмещения расходов по оплате госпошлины.

Замдиректора ЦЭБа Белгородской области подозревают в растрате на прошлом месте работы
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#ООО «ЦЭБ»#Убыток#Отчёт.#Активы#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород#Кристина Семенчук
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