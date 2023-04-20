Убивший двух сестёр белгородец пытался обжаловать приговор о пожизненном сроке

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Белгородца, убившего двух сестёр и проявившего неуважение к суду, приговорили к пожизненному заключению. Мужчина пытался обжаловать приговор, однако он остался без изменений.
Как напомнили в надзорном ведомстве, в январе 2023 года жителя Губкинского горокруга признали виновным по двум статьям. Годом ранее осуждённый 44 раза ударил свою сожительницу кулаками, ногами и табуретом. Женщина умерла.
После этого злоумышленник взялся за её сестру — именно её мужчина винил в ссорах с возлюбленной. Он приехал к ней домой и шесть раз ударил ножом. Потерпевшая также скончалась.
При рассмотрении судом ходатайства об избрании обвиняемому меры пресечения он обматерил следователя. По совокупности преступлений жителя региона приговорили к пожизненному сроку в колонии особого режима.
Судебная коллегия по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции не удовлетворила апелляционную жалобу адвоката осуждённого. Приговор суда остался без изменений.
Громкая история произошла 30 января 2022 года. Спустя год белгородца признали виновным в двойном убийстве. Тогда же мужчина получил пожизненное.