Средняя продолжительность жизни в Белгородской области увеличилась до 73 лет

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
В Белгородской области средняя продолжительность жизни за минувший год увеличилась до 73 лет. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, увеличению продолжительности жизни поспособствовали в том числе развитие медицинской инфраструктуры, обеспечение населения лекарствами. Так, в минувшем году построили и отремонтировали 69 объектов здравоохранения.
На закупку лекарств выделили 3,8 млрд рублей, почти 3 млрд рублей из них — на приобретение препаратов для льготников. Гладков заявил, что на сегодняшний день «нет проблем с обеспечением медикаментами ни стационарных больных, ни льготников».
Вместе с тем в минздраве ранее заявили, что планируют увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Этого показателя намерены достичь уже к 2030 году.
Интересно, что по ожидаемой продолжительности жизни Белгородская область заняла первое место среди регионов Центрального Черноземья.