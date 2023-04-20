Средняя продолжительность жизни в Белгородской области увеличилась до 73 лет

На закупку лекарств выделили 3,8 млрд рублей, почти 3 млрд рублей из них — на приобретение препаратов для льготников. Гладков заявил, что на сегодняшний день «нет проблем с обеспечением медикаментами ни стационарных больных, ни льготников».