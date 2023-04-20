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Средняя продолжительность жизни в Белгородской области увеличилась до 73 лет

20 апреля 2023, 14:10
Фото: 1MI
По словам Вячеслава Гладкова, этому поспособствовали в том числе развитие медицинской инфраструктуры и обеспечение лекарствами. О ключевых показателях губернатор сообщил в ходе отчёта перед депутатами облдумы 20 апреля.

В Белгородской области средняя продолжительность жизни за минувший год увеличилась до 73 лет. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, увеличению продолжительности жизни поспособствовали в том числе развитие медицинской инфраструктуры, обеспечение населения лекарствами. Так, в минувшем году построили и отремонтировали 69 объектов здравоохранения.

На закупку лекарств выделили 3,8 млрд рублей, почти 3 млрд рублей из них — на приобретение препаратов для льготников. Гладков заявил, что на сегодняшний день «нет проблем с обеспечением медикаментами ни стационарных больных, ни льготников».

Вместе с тем в минздраве ранее заявили, что планируют увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Этого показателя намерены достичь уже к 2030 году.

Интересно, что по ожидаемой продолжительности жизни Белгородская область заняла первое место среди регионов Центрального Черноземья.

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#Продолжительность жизни#Льготники#Здравоохранение#Медицина#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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