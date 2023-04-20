Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Россиян в мае ожидают две короткие рабочие недели. В первую неделю мая рабочими будут четыре дня, во вторую — три. Как уточняет Минтруд РФ, дополнительные дни отдыха запланированы на 1, 8 и 9 мая.
В первую неделю жители страны будут работать со 2 по 5 мая. После этого — выходные с 6 по 9 мая. Затем пройдёт короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня — с 10 по 12 мая.
Следующие длинные выходные ожидают россиян на День России. Отдыхать люди будут три дня — в период с 10 по 12 июня.