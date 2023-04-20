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Сколько выходных дней ожидает белгородцев в мае

20 апреля 2023, 11:20
Фото: 1MI

Две короткие рабочие недели будут в мае у белгородцев

Рабочими в первую неделю мая будут четыре дня, во вторую — три. Остальное — выходные и праздники.

Россиян в мае ожидают две короткие рабочие недели. В первую неделю мая рабочими будут четыре дня, во вторую — три. Как уточняет Минтруд РФ, дополнительные дни отдыха запланированы на 1, 8 и 9 мая.

В первую неделю жители страны будут работать со 2 по 5 мая. После этого — выходные с 6 по 9 мая. Затем пройдёт короткая рабочая неделя, которая продлится всего три дня — с 10 по 12 мая.

Фото: Telegram-канал ТАСС

Следующие длинные выходные ожидают россиян на День России. Отдыхать люди будут три дня — в период с 10 по 12 июня.

Когда белгородцам ждать следующие длинные выходные
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Россия#Праздник#Общество#Длинные выходные#Короткая рабочая неделя#Майские праздники#Минтруд
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