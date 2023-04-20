СГОК принял участие в профориентационном мероприятия для выпускников и студентов

Ребята поучаствовали в брифинге по теме «Карьера, а не просто работа», на котором специалисты СГОКа подробнее рассказали о предприятии и возможностях карьерного роста и профессионального развития на СГОКе, ответили на вопросы. В рамках Дня карьеры для студентов также провели тренинг «Уроки самопрезентации при трудоустройте на работу».