Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Изображение материала

СГОК принял участие в профориентационном мероприятия для выпускников и студентов

20 апреля 2023, 13:12
Представители кадровой службы Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) приняли участие в профориентационном мероприятии «День карьеры», организатором которого выступил Центр карьеры СТИ НИТУ МИСиС.

Выпускников и студентов профильных учебных заведений познакомили с перечнем актуальных вакансий комбината, проконсультировали по программам стажировок и прохождения практики на комбинате, и т. д.

Ребята поучаствовали в брифинге по теме «Карьера, а не просто работа», на котором специалисты СГОКа подробнее рассказали о предприятии и возможностях карьерного роста и профессионального развития на СГОКе, ответили на вопросы. В рамках Дня карьеры для студентов также провели тренинг «Уроки самопрезентации при трудоустройте на работу».

Стойленский ГОК — один из крупнейших работодателей региона. Ежегодно к нам трудоустраиваются более 200 выпускников средних и высших учебных учреждений. Быстрее освоиться на комбинате, влиться в коллектив им помогают различные программы адаптации, действующие на комбинате. Участие в подобных мероприятиях помогают студентам ближе познакомиться с предприятием, подробнее узнать о том, какие возможности есть у молодых работников на предприятии.
директор по персоналу Дивизиона Руда Роман Великанский.

Реализация программ профессиональной подготовки и развития персонала — одно из важных направлений кадровой стратегии Стойленского ГОКа. На комбинате разработаны и внедрены программы «Молодой специалист», «Кадровый резерв» и «Перспективные работники». Кроме этого, на СГОКе установлены дополнительные выплаты молодым сотрудникам — выпускникам учреждений профессионального образования, которые проходили производственную практику на комбинате в период обучения и трудоустроились на предприятие в течение двух месяцев после окончания учебного заведения.

Читайте также:
На СГОКе выбрали лучшего машиниста кранаВ карьере СГОКа обустроили новую базу для ремонтников и водителей автосамосваловНа СГОКе наградили лидеров конкурса по охране труда и промышленной безопасности
#Артем Черненко#Сгок#Белгородская область
Подпишитесь
Мужчин пытались давить танками: Армия Италии на Белгородчине в годы войны
Сегодня, 12:19
Гладков назвал число погибших и раненых белгородцев с начала спецоперации
Сегодня, 10:14
Белгородэнерго построит инфраструктуру для электроснабжения 686 участков белгородцев
Сегодня, 13:20
Белгородцы стали жертвами обмана в медцентре и заплатили за бесплатные операции
Сегодня, 12:25
Владельцы Белгородской области. Яковлевский ГОК от Черномырдина до Мордашова
Сегодня, 06:24
Роспотребнадзор: исследование прошедшего в Белгороде грязного дождя не проводилось
Сегодня, 13:50