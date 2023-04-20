СГОК принял участие в профориентационном мероприятия для выпускников и студентов

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Выпускников и студентов профильных учебных заведений познакомили с перечнем актуальных вакансий комбината, проконсультировали по программам стажировок и прохождения практики на комбинате, и т. д.
Ребята поучаствовали в брифинге по теме «Карьера, а не просто работа», на котором специалисты СГОКа подробнее рассказали о предприятии и возможностях карьерного роста и профессионального развития на СГОКе, ответили на вопросы. В рамках Дня карьеры для студентов также провели тренинг «Уроки самопрезентации при трудоустройте на работу».
Стойленский ГОК — один из крупнейших работодателей региона. Ежегодно к нам трудоустраиваются более 200 выпускников средних и высших учебных учреждений. Быстрее освоиться на комбинате, влиться в коллектив им помогают различные программы адаптации, действующие на комбинате. Участие в подобных мероприятиях помогают студентам ближе познакомиться с предприятием, подробнее узнать о том, какие возможности есть у молодых работников на предприятии.
директор по персоналу Дивизиона Руда Роман Великанский.
Реализация программ профессиональной подготовки и развития персонала — одно из важных направлений кадровой стратегии Стойленского ГОКа. На комбинате разработаны и внедрены программы «Молодой специалист», «Кадровый резерв» и «Перспективные работники». Кроме этого, на СГОКе установлены дополнительные выплаты молодым сотрудникам — выпускникам учреждений профессионального образования, которые проходили производственную практику на комбинате в период обучения и трудоустроились на предприятие в течение двух месяцев после окончания учебного заведения.