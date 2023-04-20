Роспотребнадзор: исследование прошедшего в Белгороде грязного дождя не проводилось

Тем не менее, на телефон Роспотребнадзора всё же поступили жалобы от белгородцев с просьбой проверить состав налёта, образовавшегося после выпадения дождя. Но проводить исследование специалисты не стали: определение состава атмосферных осадков и оставляемых ими следов не является их задачей.