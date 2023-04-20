Роспотребнадзор: исследование прошедшего в Белгороде грязного дождя не проводилось

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Тем не менее, на телефон Роспотребнадзора всё же поступили жалобы от белгородцев с просьбой проверить состав налёта, образовавшегося после выпадения дождя. Но проводить исследование специалисты не стали: определение состава атмосферных осадков и оставляемых ими следов не является их задачей.
Кроме того, не проводилось и изучение атмосферного воздуха на наличие в нём взвешенных веществ — помешала слишком высокая влажность (выше 80%).
В связи с появившейся информацией о природном характере вызвавшего беспокойство граждан явления дальнейшие исследования с целью установления возможного техногенного источника загрязнения атмосферы не проводились.
пресс-служба Роспотребнадзора
За комментарием Бел.Ру также обратилось к специалистам Росприроднадзора. Там нам ответили, что жалоб на грязный дождь им не поступало, и порекомендовали обратиться в Роспотребнадзор.
Контроль за предельно допустимыми концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений относится к компетенции Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и её территориальных органов.
пресс-служба Росприроднадзора
13 апреля в Белгороде и области прошёл дождь, оставивший после себя грязно-серый налёт на машинах и зданиях. Версии его происхождения высказывались самые разные: от пепла камчатского вулкана до отголосков военных действий на Украине. Но самая убедительная на данный момент теория — теория с циклоном, принёсшим в регион большое количество пыли.