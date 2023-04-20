«Пусть его снесут»: белгородцы предложили вместо фонтана установить памятник бойцам

Вместе с тем у белгородки есть просьба: «Только, пожалуйста, ни в коем случае автором памятника не должен быть скульптор, который создавал „Мальчика с гусями“, такое ответственное дело нужно поручать профессионалам наивысшего уровня в своем деле», — пишет женщина.