«Пусть его снесут»: белгородцы предложили вместо фонтана установить памятник бойцам

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Белгородка предложила установить памятник участникам спецоперации около «Дома офицеров» на Куйбышева, 33. Согласно задумке женщины, он заменил бы разрушающийся фонтан.
«Если городу не нужен фонтан, который уже какой год не работает и разрушается, пусть власть снесёт его», — пишет горожанка.
Фонтаны в Белгороде планируют запустить к 1 мая. Указанный фонтан включать не будут как раз из-за неудовлетворительного состояния.
Жительница региона предлагает установить в этом месте монументальный памятник участникам СВО. Она уверена, что композиция органично соседствовала бы с «Домом офицеров».
Вместе с тем у белгородки есть просьба: «Только, пожалуйста, ни в коем случае автором памятника не должен быть скульптор, который создавал „Мальчика с гусями“, такое ответственное дело нужно поручать профессионалам наивысшего уровня в своем деле», — пишет женщина.
Горожанке ответил мэр Валентин Демидов. Он пообещал, что специалисты проработают вопрос.
Напомним, в областном центре планировали открыть сквер в честь бойцов ПВО. Для его строительства ищут место и подбирают эскизы.