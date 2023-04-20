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«Пусть его снесут»: белгородцы предложили вместо фонтана установить памятник бойцам

20 апреля 2023, 13:09
Фото: страница Дины Шараповой ВК

Белгородцы предложили установить на месте неработающего фонтана памятник бойцам СВО

Белгородка хотела бы видеть вместо разрушающегося фонтана около «Дома офицеров» памятник участникам СВО. Женщина считает, что нужно увековечить историю для будущих поколений. Об этом она пишет в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

Белгородка предложила установить памятник участникам спецоперации около «Дома офицеров» на Куйбышева, 33. Согласно задумке женщины, он заменил бы разрушающийся фонтан.

«Если городу не нужен фонтан, который уже какой год не работает и разрушается, пусть власть снесёт его», — пишет горожанка.

Фонтаны в Белгороде планируют запустить к 1 мая. Указанный фонтан включать не будут как раз из-за неудовлетворительного состояния.

Жительница региона предлагает установить в этом месте монументальный памятник участникам СВО. Она уверена, что композиция органично соседствовала бы с «Домом офицеров».

Вместе с тем у белгородки есть просьба: «Только, пожалуйста, ни в коем случае автором памятника не должен быть скульптор, который создавал „Мальчика с гусями“, такое ответственное дело нужно поручать профессионалам наивысшего уровня в своем деле», — пишет женщина.

Горожанке ответил мэр Валентин Демидов. Он пообещал, что специалисты проработают вопрос.

Напомним, в областном центре планировали открыть сквер в честь бойцов ПВО. Для его строительства ищут место и подбирают эскизы.

Фото: страница Дины Шараповой ВК
Стало известно, какой фонтан не смогут запустить в этом году в Белгороде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Новости Белгорода#Город#Памятник#Бойцы#Фонтан#Инициатива
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