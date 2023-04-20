Премьера на «Иви»: военная драма «Позывной „Журавли“ выйдет 25 апреля

«Мы все привыкли к сильному, проникновенному советскому кино на тему Великой Отечественной войны. Повторить его невозможно — да и не нужно. Важно, что современное поколение продолжает размышлять о войне: читать, писать сценарии, снимать фильмы на своем киноязыке», — сказал Алексей Гореславский, генеральный директор ИРИ.