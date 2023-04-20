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Премьера на «Иви»: военная драма «Позывной „Журавли“ выйдет 25 апреля

20 апреля 2023, 17:39
Военная драма о буднях советского взвода разведчиков в самый разгар Великой Отечественной войны под названием «Позывной „Журавли“ выйдет на „Иви“ 25 апреля. Фильм снят студией „ВоенФильм“ при содействии Института развития интернета (АНО „ИРИ“).

В основу сюжета сериала легли реальные события, происходившие на Смоленском направлении фронта в 1943 году. Еще до телевизионной премьеры на канале НТВ все его четыре серии выйдут на онлайн-платформе, пишет gorod55.ru.

«Мы все привыкли к сильному, проникновенному советскому кино на тему Великой Отечественной войны. Повторить его невозможно — да и не нужно. Важно, что современное поколение продолжает размышлять о войне: читать, писать сценарии, снимать фильмы на своем киноязыке», — сказал Алексей Гореславский, генеральный директор ИРИ.

В картине снимались актеры Владимир Веревочкин, Александр Бухаров, Игорь Угольников, Юлия Афанасьева, Михаил Евланов, Алексей Шевченков, Сергей Пускепалис, Глеб Бочков, Степан Лапин, Марк-Малик Мурашкин, Николай Самсонов, Мария Звонарёва, Ульяна Лукина, Сергей Чирков, Дмитрий Белоцерковский, Александр Обласов, Марк Вдовин, Бесо Гатаев и другие.

Актер Владимир Веревочкин признался, что гордится своей ролью: «Я очень люблю военные картины! Для меня огромная честь и большая ответственность работать с таким сильным материалом! Я благодарю каждого за свой вклад в это общее дело».

Режиссерами фильма стали Игорь Угольников и Александр Балахонов. Игорь Угольников совместно с Вадимом Задорожным выступил еще и продюсером картины.

По мнению продюсера, режиссера-постановщика, автора сценария, а также исполнителя одной из ролей Игоря Угольникова, в настоящее время необходимо не только рассказывать, но и показывать молодому поколению историю подвигов наших дедов и прадедов.

«Фронтовые разведчики — это бойцы невидимого фронта. Их война — ежедневная схватка со смертью. Изучая материалы и воспоминания тех времён, удивляюсь — сколько невероятной отваги было у фронтовых разведчиков», — добавил Угольников.

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