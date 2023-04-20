Особый противопожарный режим объявили в Белгородской области

Режим действует с 20 апреля по 10 мая 2023 года. На это время ограничено пребывание людей в лесах области. Все силы и средства тушения лесных пожаров находятся в режиме повышенной готовности, сообщили в региональном правительстве.

В Белгородской области объявили особый противопожарный режим. Продлится он с 20 апреля по 10 мая. На это время силы и средства тушения лесных пожаров находятся в режиме повышенной готовности. В указанный период пребывание людей в лесах региона ограничено, как и въезд туда автомобилей, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, а также проведение работ с использованием открытого огня, машин и механизмов. Минприродопользования региона продолжает проведение противопожарных мероприятий. Они направлены на сохранение лесных насаждений. Лесники стремятся поддерживать заданный курс на позитивную лесопожарную статистику. С 2011 года на территории области крупных лесных пожаров не было. За нарушения правил противопожарной безопасности белгородцам грозят штрафы. Для граждан они составят 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20-40 тыс. рублей, а для юрлиц — 300-500 тыс. рублей. В Белгородской области с марта вступят в силу новые правила противопожарного режима Узнать подробнее Читайте также: В Белгородской области сократилось количество пожаров В Белгородской области участились ландшафтные пожары Порядка 30 человек эвакуировали в Белгороде при пожаре