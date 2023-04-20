Не был, не состоял: кто производил аэросъёмку над парком аттракционов в Белгороде?

Несмотря на то, что Ространснадзор разрешения не выдаёт, в ведомстве рассказали о съёмке строительной площадки парка аттракционов в Белгороде, отметив, что «разрешение от лиц, в интересах которых установлена зона ограничения полетов, 8 февраля текущего года на использование воздушного пространства указанным беспилотником не получалось».