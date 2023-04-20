Не был, не состоял: кто производил аэросъёмку над парком аттракционов в Белгороде?

Posted 20 апреля 2023, 14:22
Published 20 апреля 2023, 14:22
Modified 20 апреля 2023, 14:24
Updated 20 апреля 2023, 14:24
10 апреля стало известно, что белгородца оштрафовали из-за запуска беспилотника. Летательный аппарат он запустил, чтобы сделать снимки строительной площадки парка аттракционов в Белгороде. Фотографии разместили в официальных соцсетях компании «Агро-Белогорье», а впоследствии их нашли правоохранительные органы, которые выяснили, что аппарат запустили без разрешения. В итоге фотограф должен будет заплатить 30 000 рублей.
Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, кому принадлежат права на данные снимки, почему компания «Агро-Белогорье» их опубликовала на своих страницах и были ли вообще попытки получить разрешение на запуск беспилотника.
Для начала журналисты Бел.Ру попытались выяснить, кто являлся заказчиком проведения съёмки. Поскольку фото появились в соцсетях «Агро-Белогорья», мы направили в компанию официальный запрос.
Нам ответили, что ГК «Агро-Белогорье» использует фото- и видеоматериалы предприятий-партнёров для размещения в рекламных целях в своём Telegram-канале. А фотографирование строительной площадки парка аттракционов с помощью беспилотника компания не заказывала.
При этом на вопрос, кто является автором фото, в организации нам не ответили.
С вопросами о получении разрешения на съёмку стройплощадки мы обратились в Ространснадзор. В ведомстве ответили, что выполнение полётов, в том числе беспилотников, осуществляется с разрешения и подачи заявки в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Несмотря на то, что Ространснадзор разрешения не выдаёт, в ведомстве рассказали о съёмке строительной площадки парка аттракционов в Белгороде, отметив, что «разрешение от лиц, в интересах которых установлена зона ограничения полетов, 8 февраля текущего года на использование воздушного пространства указанным беспилотником не получалось».
Кроме того, заявку на выполнение полётов в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с использованием летального аппарата не направляли, а согласование полётов не проводили.
Также журналисты Бел.Ру направили запрос в мэрию Белгорода. Городские власти ответили, что компании «ГК Агро-Белогорье» или «Парк аттракционов» не обращались в администрацию города за разрешением на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полётов воздушных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов, подъёма привязных аэростатов над территорией областного центра в 2023 году.
В итоге, в «Агро-Белогорье» от автора фото открестились, разрешение на съёмку никто не пытался получить, а виновным остался «неизвестный» фотограф, который должен будет заплатить 30 000 рублей.