Мужчин пытались давить танками: Армия Италии на Белгородчине в годы войны

Зрители узнали о перемещениях итальянской армии по сёлам Белгородчины, её отношении к мирным жителям: «Итальянцы отступали и были очень истощены и голодны, забирали у жителей даже сырое тесто. Но итальянцев, в отличие от немцев, никто сильно не боялся».