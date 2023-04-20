Мужчин пытались давить танками: Армия Италии на Белгородчине в годы войны

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Лекция сопровождалась фотографиями из личного архива Сергея Петрова и артефактами, которые он нашёл на местах былых сражений.
Зрители узнали о перемещениях итальянской армии по сёлам Белгородчины, её отношении к мирным жителям: «Итальянцы отступали и были очень истощены и голодны, забирали у жителей даже сырое тесто. Но итальянцев, в отличие от немцев, никто сильно не боялся».
Сергей Петров сравнивал архивные фото итальянской армии со своими фотографиями, которые он сделал на том же месте через несколько десятков лет.
На лекции затронули тему зверств итальянцев над белгородцами: «Мужчин выкладывали в ряд и пытались раздавить танком, а если они пытались сбежать, то закалывали штыками».
«Итальянцы были меньшим злом, чем немцы. Их не расстреливали, а брали в плен и отводили в лагеря», — Сергей Петров об отношении советских солдат к итальянским военным.
Лекция прошла в рамках проекта «Исторические чтения». В апреле организаторы проведут еще одну лекцию на тему фамилий первопоселенцев Белгородского края.