Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Изображение материала

Мужчин пытались давить танками: Армия Италии на Белгородчине в годы войны

20 апреля 2023, 12:19
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru
итальянская армия в Белгородской области во время войны
18 апреля в ЦМИ прошла лекция на тему «Армия Италии на территории Белгородской области в Великую Отечественную войну». Лектор — Петров Сергей, краевед и член историко-поискового клуба «Огненная дуга».

Лекция сопровождалась фотографиями из личного архива Сергея Петрова и артефактами, которые он нашёл на местах былых сражений.

Зрители узнали о перемещениях итальянской армии по сёлам Белгородчины, её отношении к мирным жителям: «Итальянцы отступали и были очень истощены и голодны, забирали у жителей даже сырое тесто. Но итальянцев, в отличие от немцев, никто сильно не боялся».

Сергей Петров сравнивал архивные фото итальянской армии со своими фотографиями, которые он сделал на том же месте через несколько десятков лет.

На лекции затронули тему зверств итальянцев над белгородцами: «Мужчин выкладывали в ряд и пытались раздавить танком, а если они пытались сбежать, то закалывали штыками».

«Итальянцы были меньшим злом, чем немцы. Их не расстреливали, а брали в плен и отводили в лагеря», — Сергей Петров об отношении советских солдат к итальянским военным.

Лекция прошла в рамках проекта «Исторические чтения». В апреле организаторы проведут еще одну лекцию на тему фамилий первопоселенцев Белгородского края.

лекция об итальянской армии на Белгородчинелекция об итальянской армии на Белгородчине
лекция об итальянской армии на Белгородчинелекция об итальянской армии на Белгородчине
лекция об итальянской армии на Белгородчинелекция об итальянской армии на Белгородчине
лекция об итальянской армии на Белгородчинелекция об итальянской армии на Белгородчине
лекция об итальянской армии на Белгородчине
Фото: Максим Бондаренко / Bel.ru
В Госдуме рассказали о принятии заявления о геноциде народов СССР в ходе войны
Узнать подробнее
Читайте также:
Рабство и казни: Следком рассказал о геноциде белгородцев во время войныСуд признал геноцидом убийства белгородцев в годы Великой Отечественной войныМиллиард рублей направят на выплаты «детям войны» в Белгородской области
#Максим Бондаренко#Великая Отечественная война#Итальянская армия#Лекция#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Сергей Петров
Подпишитесь
Гладков назвал число погибших и раненых белгородцев с начала спецоперации
Сегодня, 10:14
Белгородэнерго построит инфраструктуру для электроснабжения 686 участков белгородцев
Сегодня, 13:20
Белгородцы стали жертвами обмана в медцентре и заплатили за бесплатные операции
Сегодня, 12:25
Владельцы Белгородской области. Яковлевский ГОК от Черномырдина до Мордашова
Сегодня, 06:24
Роспотребнадзор: исследование прошедшего в Белгороде грязного дождя не проводилось
Сегодня, 13:50