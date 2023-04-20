Машинам коммунальных служб разрешено шуметь по ночам на белгородских улицах

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Мэру Белгорода Валентину Демидову в ходе вечернего прямого эфира поступил вопрос от местного жителя. Мужчина сообщил, что проснулся в четыре часа утра из-за того, что по улице Королёва ездила огромная машина и чистила дорогу от пыли. По его словам, шум продолжался на протяжении 10 минут, а заснуть потом так и не получилось.
Валентин Демидов пообещал найти компромисс, однако отметил, что уборка в ночное время законна.
Если рассматривать со стороны закона о тишине, то нарушений со стороны коммунальных служб нет. Он не запрещает в ночное и утреннее время проводить уборку территории муниципального образования. В том числе с помощью машин. Но и ваше возмущение понять можно. Найдём компромисс, чтобы вы могли и отдыхать, и ходить по чистым улицам.
Валентин Демидов, мэр Белгорода