Машинам коммунальных служб разрешено шуметь по ночам на белгородских улицах

Мэру Белгорода Валентину Демидову в ходе вечернего прямого эфира поступил вопрос от местного жителя. Мужчина сообщил, что проснулся в четыре часа утра из-за того, что по улице Королёва ездила огромная машина и чистила дорогу от пыли. По его словам, шум продолжался на протяжении 10 минут, а заснуть потом так и не получилось.