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Машинам коммунальных служб разрешено шуметь по ночам на белгородских улицах

20 апреля 2023, 04:09
Фото: 1MI
Так как шум от машин связан с уборкой дорог от пыли, они не попадают под закон о тишине. Об этом Валентин Демидов рассказал в прямом эфире.

Мэру Белгорода Валентину Демидову в ходе вечернего прямого эфира поступил вопрос от местного жителя. Мужчина сообщил, что проснулся в четыре часа утра из-за того, что по улице Королёва ездила огромная машина и чистила дорогу от пыли. По его словам, шум продолжался на протяжении 10 минут, а заснуть потом так и не получилось.

Валентин Демидов пообещал найти компромисс, однако отметил, что уборка в ночное время законна.

Если рассматривать со стороны закона о тишине, то нарушений со стороны коммунальных служб нет. Он не запрещает в ночное и утреннее время проводить уборку территории муниципального образования. В том числе с помощью машин. Но и ваше возмущение понять можно. Найдём компромисс, чтобы вы могли и отдыхать, и ходить по чистым улицам.
Валентин Демидов, мэр Белгорода
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#Александра Склярова#Уборка#Коммунальные службы#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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