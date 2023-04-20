КамАЗ и «Гранта» столкнулись в Белгородской области: пострадали двое малолетних детей

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
19 апреля в Прохоровском районе пострадали в аварии 4-летний мальчик, двухмесячная девочка и 42-летний мужчина. В момент ДТП они находились в автомобиле «Лада Гранта». Травмы пострадавшие получили в результате столкновения легковушки с КамАЗом.
По данным УМВД, ДТП произошло на трассе Прохоровка — Губкин — Р-298. 55-летний водитель грузовика с прицепом ехал со стороны Прохоровки в сторону Яковлево. Он не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Лада Гранта». Машины столкнулись. Пострадали водитель и пассажиры легковушки.
Интересно, что на фото с места аварии КамАЗ находится впереди, а у «Гранты» смята передняя часть. В пресс-службе регионального управления ГИБДД ответили, что обстоятельства аварии всё ещё выясняются.
Второе ДТП зафиксировали в Белгороде. 46-летняя женщина за рулём «Лады Калины» ехала по Михайловскому шоссе и при повороте не уступила дорогу 35-летнему водителю Kia. Автомобили столкнулись. Пострадала водитель отечественного авто.