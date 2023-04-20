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КамАЗ и «Гранта» столкнулись в Белгородской области: пострадали двое малолетних детей

20 апреля 2023, 08:08
Фото: УМВД по Белгородской области

Двое детей пострадали в жёстком ДТП с КамАЗом в Белгородской области

В Прохоровском районе столкнулись легковушка и КамАЗ. Травмы получили водитель «Лады Гранты» и двое несовершеннолетних пассажиров, сообщили в областном УМВД.
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ДТП

19 апреля в Прохоровском районе пострадали в аварии 4-летний мальчик, двухмесячная девочка и 42-летний мужчина. В момент ДТП они находились в автомобиле «Лада Гранта». Травмы пострадавшие получили в результате столкновения легковушки с КамАЗом.

По данным УМВД, ДТП произошло на трассе Прохоровка — Губкин — Р-298. 55-летний водитель грузовика с прицепом ехал со стороны Прохоровки в сторону Яковлево. Он не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Лада Гранта». Машины столкнулись. Пострадали водитель и пассажиры легковушки.

Интересно, что на фото с места аварии КамАЗ находится впереди, а у «Гранты» смята передняя часть. В пресс-службе регионального управления ГИБДД ответили, что обстоятельства аварии всё ещё выясняются.

Второе ДТП зафиксировали в Белгороде. 46-летняя женщина за рулём «Лады Калины» ехала по Михайловскому шоссе и при повороте не уступила дорогу 35-летнему водителю Kia. Автомобили столкнулись. Пострадала водитель отечественного авто.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Прохоровский район#ДТП#Происшествия#Дети#Авария#КамАЗ#Легковушка
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