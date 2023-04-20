КамАЗ и «Гранта» столкнулись в Белгородской области: пострадали двое малолетних детей

По данным УМВД, ДТП произошло на трассе Прохоровка — Губкин — Р-298. 55-летний водитель грузовика с прицепом ехал со стороны Прохоровки в сторону Яковлево. Он не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигавшегося автомобиля «Лада Гранта». Машины столкнулись. Пострадали водитель и пассажиры легковушки.