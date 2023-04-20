Как выглядит первый в Белгородской области Центр современного искусства: фото

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
19 апреля в Старом Осколе открыли первый в регионе Центр современного искусства. Учреждение находится в здании бывшего кинотеатра «Быль».
Накануне зрители могли оценить первую выставку под названием «Не доверяйте тишине, она обманчива». Оценить работы можно будет до 20 июля включительно.
В экспозиции представлены проекты 15 художников. В своих работах они осмысляют историю этого места, его культурные инициативы и артефакты, обнаруженные по итогам исследований.
В дальнейшем планируется запустить проекты по взаимодействию с городом. Кроме того, в центре займутся разработкой детских и молодёжных программ.
Напомним, открытие центра было запланировано на 19 апреля. Культурное учреждение располагается в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Быль».