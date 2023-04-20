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Как выглядит первый в Белгородской области Центр современного искусства: фото

20 апреля 2023, 13:45
Фото: правительство Белгородской области

Первый в Белгородской области Центр современного искусства открыли в Старом Осколе

Накануне в центре открыли первую выставку «Не доверяйте тишине, она обманчива». Оценить её можно вплоть до 20 июля 2023 года, сообщили в региональном правительстве.

19 апреля в Старом Осколе открыли первый в регионе Центр современного искусства. Учреждение находится в здании бывшего кинотеатра «Быль».

Накануне зрители могли оценить первую выставку под названием «Не доверяйте тишине, она обманчива». Оценить работы можно будет до 20 июля включительно.

В экспозиции представлены проекты 15 художников. В своих работах они осмысляют историю этого места, его культурные инициативы и артефакты, обнаруженные по итогам исследований.

В дальнейшем планируется запустить проекты по взаимодействию с городом. Кроме того, в центре займутся разработкой детских и молодёжных программ.

Фото: министерство культуры Белгородской области

Напомним, открытие центра было запланировано на 19 апреля. Культурное учреждение располагается в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Быль».

Первый Центр современного искусства откроют в Белгородской области
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