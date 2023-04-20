Иконников сообщил, в какие ЦРБ Белгородской области поступило новое медоборудование

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Как сообщил чиновник, новые флюорографы уже поставили в Прохоровскую ЦРБ, Старооскольскую окружную больницу и поликлинику №2. Аппараты также закупают для Большетроицкой, Красногвардейской и Борисовской ЦРБ.
Маммографы уже привезли в Чернянскую и Губкинскую ЦРБ. В стадии закупки - медоборудование для Борисовской, Красненской, Ивнянской и Ровеньской ЦРБ.
Также уже закуплены три аппарата СКТ. Их поставят в Борисовскую, Ракитянскую и Яковлевскую ЦРБ.
Для Белгородской, Яковлевской, Шебекинской, Валуйской, Борисовской и Чернянской ЦРБ закупили стационарные рентгены. Также данное оборудование планируют поставить в Старооскольскую окружную больницу и Большетроицкую ЦРБ. В настоящее время происходит процедура торгов.
По проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» поставили компьютерный томограф в Губкинкую ЦРБ. Контракт был заключён в прошлом году, в настоящее время идёт монтаж оборудования.
А в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеванием» ряд единиц медоборудование купили в Белгородский онкодиспансер.
Напомним, как ранее заявил Иконников, в 2023 году на закупку медоборудования в Белгородской области выделят порядка 2 млрд рублей — из федерального и областного бюджетов.