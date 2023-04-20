Губернатор поделился историей встречи с ребёнком-диабетиком под Белгородом

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Как отметил губернатор, среди новых региональных мер поддержки, которые были внедрены в 2022 году, — обеспечение белгородских детей системами мониторинга сахара в крови.
Вчера открывали ФОК в Томаровке, подошёл маленький мальчишка, лет 7, и говорит: «Вячеслав Владимирович, спасибо большое». Я спросил: «За что?». Он показал на руке датчик, пожал мне руку и пошёл. Прибегает мама и говорит: «Если бы не было датчиков, он физически не смог бы заниматься спортом». Постоянный контроль за уровнем сахара — безопасность ребёнка. А мы об этом с вами даже не думали. То есть, эффективность наших решений — огромная. Я надеюсь, что и дальше мы будем принимать решения, которые будут помогать нашим людям.
Вячеслав Гладков
Напомним, журналисты Бел.Ру ранее писали о том, что дети-диабетики в Белгородской области не всегда получают положенные лекарства и медизделия. Не так давно одна из мам отсудила у регионального минздрава около 30 тысяч рублей, которые она ранее потратила на покупку препаратов и медизделий для ребёнка.
Но ведомство с решением не согласилось и решило его обжаловать.