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Губернатор поделился историей встречи с ребёнком-диабетиком под Белгородом

20 апреля 2023, 10:06
Фото: 1MI
Встреча состоялась при открытии ФОКа в Томаровке. Подробности глава региона Вячеслав Гладков озвучил в ходе заседания облдумы.

Как отметил губернатор, среди новых региональных мер поддержки, которые были внедрены в 2022 году, — обеспечение белгородских детей системами мониторинга сахара в крови.

Вчера открывали ФОК в Томаровке, подошёл маленький мальчишка, лет 7, и говорит: «Вячеслав Владимирович, спасибо большое». Я спросил: «За что?». Он показал на руке датчик, пожал мне руку и пошёл. Прибегает мама и говорит: «Если бы не было датчиков, он физически не смог бы заниматься спортом». Постоянный контроль за уровнем сахара — безопасность ребёнка. А мы об этом с вами даже не думали. То есть, эффективность наших решений — огромная. Я надеюсь, что и дальше мы будем принимать решения, которые будут помогать нашим людям.
Вячеслав Гладков

Напомним, журналисты Бел.Ру ранее писали о том, что дети-диабетики в Белгородской области не всегда получают положенные лекарства и медизделия. Не так давно одна из мам отсудила у регионального минздрава около 30 тысяч рублей, которые она ранее потратила на покупку препаратов и медизделий для ребёнка.

Но ведомство с решением не согласилось и решило его обжаловать.

Белгородский минздрав не решил, будет ли дальше судиться с мамой ребёнка-диабетика
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#Кристина Семенчук#Диабетик#Система монтиринга#Депутаты#Гладков#Общество#Губернатор#Белгородская область#Григорий гладков#Вячеслав Гладков
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