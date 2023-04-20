Губернатор поделился историей встречи с ребёнком-диабетиком под Белгородом

Напомним, журналисты Бел.Ру ранее писали о том, что дети-диабетики в Белгородской области не всегда получают положенные лекарства и медизделия. Не так давно одна из мам отсудила у регионального минздрава около 30 тысяч рублей, которые она ранее потратила на покупку препаратов и медизделий для ребёнка.