Глава РЭО Буцаев сообщил о разработке экостандарта для форумов

По заявлению главы РЭО Дениса Буцаева, в течение последних двух лет Российский экологический оператор и волонтеры организации «Делай!» выступают в качестве сквозных экологических партнеров линейки форумов Росмолодежи. За минувший год 18 масштабных мероприятий были проведены в соответствии с принципами экологичности. В текущем году в РЭО запланировали экологизировать 25 форумов Росмолодежи, сделав их проведение максимально безопасным для окружающей среды. Для этого был разработан стандарт по экологизации событий — инструкция, в соответствии с которой организаторы смогут проводить массовые мероприятия, не нанося вреда окружающей среде, пишет gorod55.ru.