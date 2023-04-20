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Posted 20 апреля 2023, 15:32

Published 20 апреля 2023, 15:32

Modified 20 апреля 2023, 15:32

Updated 20 апреля 2023, 15:32

Глава РЭО Буцаев сообщил о разработке экостандарта для форумов

20 апреля 2023, 15:32
Российский экологический оператор (РЭО) рассказал о разработке экостандарта для проведения молодежных форумов. Инициатива была реализована в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

По заявлению главы РЭО Дениса Буцаева, в течение последних двух лет Российский экологический оператор и волонтеры организации «Делай!» выступают в качестве сквозных экологических партнеров линейки форумов Росмолодежи. За минувший год 18 масштабных мероприятий были проведены в соответствии с принципами экологичности. В текущем году в РЭО запланировали экологизировать 25 форумов Росмолодежи, сделав их проведение максимально безопасным для окружающей среды. Для этого был разработан стандарт по экологизации событий — инструкция, в соответствии с которой организаторы смогут проводить массовые мероприятия, не нанося вреда окружающей среде, пишет gorod55.ru.

Разработанный добровольцами-экологами «Делай!» и РЭО стандарт по экологизации форумов презентовали на открытии сезона молодежных форумов в России. Кроме того, стандарт представили дирекциям форумов молодежи в ходе проведения образовательной программы «Мастерская сотрудничества».

По мнению Дмитрия Бойко, PR-директора департамента коммуникаций РЭО, установление критериев, дающих возможность организовать событие на основе принципов экологичности, очень важно. Работая в соответствии со стандартом, организаторы смогут проводить мероприятия, сокращая углеродный след и антропогенную нагрузку, а также прививая гостям и участникам экологичные привычки с объяснением концепции осознанного потребления.

Как отметил Андрей Руднев, глава организации «Делай!» и руководитель молодежных проектов РЭО, во время подготовки мероприятий, которые планируется провести в рамках экостандартов, волонтеры и РЭО организуют ответственные закупки и раздельный сбор мусора на площадках. Также будет создана программа экопросветительской работы с участниками.

По итогам сезона будет сформирован рейтинг экологичности среди молодежных форумов. Для этого активисты-экологи после ряда выездных аудитов на площадки событий, проведенных с соблюдением экостандарта, начислят каждому из них баллы согласно специальному чек-листу.

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