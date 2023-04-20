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Глава белгородского минздрава Иконников назвал имя нового главврача ЦРБ

20 апреля 2023, 07:38
Фото: Telegram-канал Андрея Иконникова

Максим Барков возглавил Вейделевскую ЦРБ в Белгородской области

Известно, что ранее он был заместителем главврача в Валуйской ЦРБ. О назначении сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Максим Барков назначен новым главным врачом Вейделевской центральной районной больницы в Белгородской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

Чиновник отметил административный опыт нового руководителя. Известно, что ранее Барков был заместителем главврача по поликлинический работе Валуйской ЦРБ.

Новый главврач уже провёл личный приём, на котором выслушал вопросы пациентов и пообещал максимально быстро помочь в рамках своих полномочий.

До Баркова обязанности главврача Вейделевской ЦРБ исполняла Татьяна Дмитриева. Она же на момент написания заметки всё ещё была указана в этой должности на сайте медучреждения.

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#Наталья Корявых#Главврач#Назначение#Вейделевская ЦРБ#Медицина#Белгородская область#Вейделевский район#Андрей иконников#Максим Барков
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