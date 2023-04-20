Гладков: В белгородском приграничье восстановили резервную генерацию в ЦРБ

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в приграничье Белгородской области удалось восстановить резервную генерацию. С точки зрения законодательства, она должна быть обеспечена только в операционных и реанимациях.
«Мы увидели, что законодательство не позволяет нам обеспечить безопасность работы наших врачей», — отметил глава региона.
Помощь оказал бизнес. По словам губернатора, деньги перечислил именно крупный бизнес. В течение двух месяцев удалось обеспечить резервную генерацию по всем ЦРБ на приграничных территориях. Аналогичную работу провели и по всем объектам водоканала вдоль границы.