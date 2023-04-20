Гладков: В белгородском приграничье восстановили резервную генерацию в ЦРБ

Губернатор рассказал, что провести эту работу удалось за счёт финансирования от крупного бизнеса. С точки зрения законодательства, резервная генерация должна быть обеспечена только в операционных и реанимациях, сообщил Гладков в ходе отчёта перед депутатами облдумы о работе правительства области.

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