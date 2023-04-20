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Гладков: В белгородском приграничье восстановили резервную генерацию в ЦРБ

20 апреля 2023, 09:10
Фото: скриншот трансляции
Губернатор рассказал, что провести эту работу удалось за счёт финансирования от крупного бизнеса. С точки зрения законодательства, резервная генерация должна быть обеспечена только в операционных и реанимациях, сообщил Гладков в ходе отчёта перед депутатами облдумы о работе правительства области.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в приграничье Белгородской области удалось восстановить резервную генерацию. С точки зрения законодательства, она должна быть обеспечена только в операционных и реанимациях.

«Мы увидели, что законодательство не позволяет нам обеспечить безопасность работы наших врачей», — отметил глава региона.

Помощь оказал бизнес. По словам губернатора, деньги перечислил именно крупный бизнес. В течение двух месяцев удалось обеспечить резервную генерацию по всем ЦРБ на приграничных территориях. Аналогичную работу провели и по всем объектам водоканала вдоль границы.

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#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Спецоперация#Црб#Резервная генерация#Водоканал#Наталья Корявых
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