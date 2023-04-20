Гладков рассказал о защите Белгородской области от атак беспилотниками

Как отметил Вячеслав Гладков во время отчёта о деятельности правительства в 2022 году, в начале лета прошлого года в регионе возникла новая угроза — увеличилось число атак беспилотными летательными аппаратами. В связи с этим в преддверии отопительного сезона в регионе провели работу по защите объектов энергетики.