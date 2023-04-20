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Гладков рассказал о защите Белгородской области от атак беспилотниками

20 апреля 2023, 09:09
Фото: 1MI
По словам губернатора, в начале лета в регионе увеличилось число таких атак.

Как отметил Вячеслав Гладков во время отчёта о деятельности правительства в 2022 году, в начале лета прошлого года в регионе возникла новая угроза — увеличилось число атак беспилотными летательными аппаратами. В связи с этим в преддверии отопительного сезона в регионе провели работу по защите объектов энергетики.

Я понимал — и видел большие сомнения в глазах руководителей крупных предприятий, энергетических предприятий о дополнительных затратах. Но очень быстро все убедились в правоте наших рекомендаций. Эта эффективность сократила людские потери и имущественные. Продолжаем активно заниматься этой работой.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Беспилотник#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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