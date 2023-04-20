Гладков о самообороне: Враг должен знать, что народ готов защищать свои дома

По словам главы региона, многие из участников не могут отправиться в зону СВО ввиду полученных ранее ранений или из-за возраста. Люди подходили буквально на улицах. Они хотят встать на защиту своих домов, пояснил Гладков. Теперь регион имеет боеспособное подразделение, готовое выполнять сложные боевые задачи.