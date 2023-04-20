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Гладков о самообороне: Враг должен знать, что народ готов защищать свои дома

20 апреля 2023, 09:41
Фото: Bel.ru

В территориальную самооборону в Белгородской области вступили 3 тыс. человек

Гладков заявил, что в регионе имеется боеспособное подразделение, готовое к выполнению в том числе сложных боевых задач.
Сюжет
СВО

В ходе отчёта о работе белгородского правительства в 2022 году губернатор Вячеслав Гладков рассказал о территориальной самообороне. Туда вступили порядка 3 тыс. белгородцев.

По словам главы региона, многие из участников не могут отправиться в зону СВО ввиду полученных ранее ранений или из-за возраста. Люди подходили буквально на улицах. Они хотят встать на защиту своих домов, пояснил Гладков. Теперь регион имеет боеспособное подразделение, готовое выполнять сложные боевые задачи.

«Надеюсь, этого не понадобится, но враг должен знать, что народ поднялся и готов защищать свои дома», — заключил губернатор.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#СВО#Общество#Спецоперация#Самооборона
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