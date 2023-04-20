Фонд Росконгресс и Курчатовский институт заключили партнёрское соглашение

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В рамках данного соглашения институт станет стратегическим научным партнером фонда и будет активно участвовать в формировании научной повестки дня, а также подборе участников мероприятий, пишет inkazan.ru.
Стороны будут оказывать друг другу экспертную и консультационную поддержку, а также сотрудничать в информационной сфере. Александр Стуглев, директор Фонда Росконгресс, отметил, что соглашение поможет совершенствовать совместное проведение научных конференций и форумов, а также будет способствовать развитию научных исследований.
Марат Камболов, директор Курчатовского института, выразил уверенность в успешном сотрудничестве с Фондом Росконгресс и подчеркнул, что мероприятия фонда являются отличными площадками для презентации новейших российских технологий и разработок. В свою очередь, Курчатовский институт, как один из ведущих научно-исследовательских центров России и мира, способен существенно обогатить повестку деловых мероприятий.