Фонд Росконгресс и Курчатовский институт заключили партнёрское соглашение

Марат Камболов, директор Курчатовского института, выразил уверенность в успешном сотрудничестве с Фондом Росконгресс и подчеркнул, что мероприятия фонда являются отличными площадками для презентации новейших российских технологий и разработок. В свою очередь, Курчатовский институт, как один из ведущих научно-исследовательских центров России и мира, способен существенно обогатить повестку деловых мероприятий.