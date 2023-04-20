Чистая прибыль свинокомплекса «Агро-Белогорья» упала почти в пять раз

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Никитовский свинокомплекс» зарегистрировано в 2005 году в Красногвардейском районе. Организация занимается разведением свиней. Руководитель — Игорь Хмара. Принадлежит предприятие ГК «Агро-Белогорье».
По итогам 2022 года чистая прибыль свинокомплекса составила 114 млн рублей, что практически в пять раз меньше, чем за 2021 год — 638 млн рублей. Что касается выручки от продажи, за прошедший год она составила 2,9 млрд рублей. При этом денежный поток сократился на 637 млн рублей.