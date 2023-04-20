Чистая прибыль свинокомплекса «Агро-Белогорья» упала почти в пять раз

По итогам 2022 года чистая прибыль свинокомплекса составила 114 млн рублей, что практически в пять раз меньше, чем за 2021 год — 638 млн рублей. Что касается выручки от продажи, за прошедший год она составила 2,9 млрд рублей. При этом денежный поток сократился на 637 млн рублей.