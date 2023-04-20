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Чистая прибыль свинокомплекса «Агро-Белогорья» упала почти в пять раз

20 апреля 2023, 07:55
Фото: 1MI
Речь идёт об АО «Никитовский свинокомплекс». Также у компании сократился за год денежный поток.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», АО «Никитовский свинокомплекс» зарегистрировано в 2005 году в Красногвардейском районе. Организация занимается разведением свиней. Руководитель — Игорь Хмара. Принадлежит предприятие ГК «Агро-Белогорье».

По итогам 2022 года чистая прибыль свинокомплекса составила 114 млн рублей, что практически в пять раз меньше, чем за 2021 год — 638 млн рублей. Что касается выручки от продажи, за прошедший год она составила 2,9 млрд рублей. При этом денежный поток сократился на 637 млн рублей.

Напомним, после артиллерийского обстрела ВСУ 11 апреля в Борисовском районе погибли 178 свиней. Информацию подтвердили в «Агро-Белогорье». Никто из сотрудников предприятия не пострадал.

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#Кристина Семенчук#Свинокомплекс#Прибыль#Агро-Белогорье#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область
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