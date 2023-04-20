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Четыре погребения бронзового века нашли археологи при раскопках в Белгороде

20 апреля 2023, 12:34
Фото: «Управление гос охраны ОКН Белгородской области» ВК
Грунтовый могильник попадает в зону строительства микрорайона Жемчужина. Специалисты при проведении раскопок выявили четыре погребения бронзового века, сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области.

В строящемся микрорайоне Жемчужина в Белгороде ведутся спасательные археологические раскопки. Объект культурного наследия «Белгород-1, грунтовый могильник» попал в зону строительства.

Специалисты выявили и уже изучили четыре погребения бронзового века. В ведомстве отметили, что раскопки продолжатся до полного изучения памятника.

Фото: «Управление гос охраны ОКН Белгородской области» ВК

Напомним, в ноябре прошлого года белгородский могильник эпохи бронзы признали объектом культурного наследия. Его обнаружили в 77 метрах к северо-востоку от пересечения улицы Крамчанинова с 1-м Триумфальным переулком.

Белгородский могильник эпохи бронзы признали объектом культурного наследия
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Город#Объект культурного наследия#Могильник#Эпоха бронзы#Новости Белгорода#Археологи#Микрорайон Жемчужина
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