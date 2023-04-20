Четыре погребения бронзового века нашли археологи при раскопках в Белгороде

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В строящемся микрорайоне Жемчужина в Белгороде ведутся спасательные археологические раскопки. Объект культурного наследия «Белгород-1, грунтовый могильник» попал в зону строительства.
Специалисты выявили и уже изучили четыре погребения бронзового века. В ведомстве отметили, что раскопки продолжатся до полного изучения памятника.
Напомним, в ноябре прошлого года белгородский могильник эпохи бронзы признали объектом культурного наследия. Его обнаружили в 77 метрах к северо-востоку от пересечения улицы Крамчанинова с 1-м Триумфальным переулком.