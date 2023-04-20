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Украинский беспилотник взорвался под Белгородом после посадки пограничниками

20 апреля 2023, 06:33
Фото: 1MI
БПЛА заметили в районе села Муром Шебекинского горокруга. После посадки аппарат сдетонировал. Никто не пострадал, сообщает Telegram-канал SHOT.
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СВО

Накануне пограничники принудительно посадили украинский беспилотник в районе села Муром Шебекинского горокруга. После этого произошёл взрыв. Обошлось без пострадавших и разрушений.

По данным источника, аппарат заметили всего в 500 метрах от границы. Его лишили связи при помощи электронного ружья. Беспилотник рухнул, а затем произошла детонация взрывчатки. Предварительно, коптер отправили из села Старица в Харьковской области.

Вероятно, речь идёт о беспилотнике, о котором Бел.Ру писало накануне. Сообщалось, что объект упал в огород. После взрыва образовалась воронка.

Официальных комментариев по ситуации не было.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Происшествия#Приграничье#БПЛА#Беспилотник#Спецоперация#СВО
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