Украинский беспилотник взорвался под Белгородом после посадки пограничниками

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Накануне пограничники принудительно посадили украинский беспилотник в районе села Муром Шебекинского горокруга. После этого произошёл взрыв. Обошлось без пострадавших и разрушений.
По данным источника, аппарат заметили всего в 500 метрах от границы. Его лишили связи при помощи электронного ружья. Беспилотник рухнул, а затем произошла детонация взрывчатки. Предварительно, коптер отправили из села Старица в Харьковской области.
Вероятно, речь идёт о беспилотнике, о котором Бел.Ру писало накануне. Сообщалось, что объект упал в огород. После взрыва образовалась воронка.
Официальных комментариев по ситуации не было.