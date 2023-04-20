Белгородцы стали жертвами обмана в медцентре и заплатили за бесплатные операции

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Суд рассмотрел уголовное дело по факту мошенничества в сфере оказания медицинских услуг. Медцентр предоставлял недостоверные сведения в страховую организацию и заставлял белгородцев платить за бесплатные операции.
Известно, что ООО «Центр ЛИМБ» заключил с горбольницей №2 договор аренды помещения для размещения аппарата по проведению дистанционной ударно-волновой терапии. В клинику набрали персонал и завезли оборудование, а затем руководители организации занялись незаконной деятельностью.
Обвиняемые подавали в Фонд социального страхования ложные документы для получения выплат за якобы оказанные населению услуги. Работники клиники о действиях начальства не знали.
В период с июня 2016 по начало января 2017 года в реестры счетов ООО «Центр ЛИМБ» внесли данные о проведённой помощи 216 пациентам, застрахованным по ОМС. Сумма превысила 2,9 млн рублей.
Ещё 28 белгородцев пострадали от действий мошенников. Пациенты оплатили услуги, фактически предоставленные за счёт полиса ОМС.
Один из потерпевших рассказал, что обратился в частную клинику в горбольнице №2. Сотрудницы ему пояснили, что ультразвуковое дробление камня можно провести бесплатно по полису ОМС, но нужно ждать очередь. Ждать мужчина не мог, поэтому заплатил 20 тыс. рублей.
В итоге одного подсудимого признали виновным в 28 преступлениях (ч. 3 ст. 159.5 и ч. 3 ст. 159 — мошенничество в сфере страхования и мошенничество в крупном размере). Его приговорили к пяти годам условно с испытательным сроком в четыре года, а также штрафу в размере 1 млн рублей.
Вторую подсудимую приговорили к трём годам условно с испытательным сроком в течение двух лет и штрафом в 50 тыс. рублей за мошенничество в сфере страхования (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ). Её же признали виновной в 28 преступлениях по статье за мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ), однако освободили от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.