Белгородцы стали жертвами обмана в медцентре и заплатили за бесплатные операции

Вторую подсудимую приговорили к трём годам условно с испытательным сроком в течение двух лет и штрафом в 50 тыс. рублей за мошенничество в сфере страхования (ч. 3 ст. 159.5 УК РФ). Её же признали виновной в 28 преступлениях по статье за мошенничество (ч. 2 ст. 159 УК РФ), однако освободили от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.