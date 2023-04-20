Белгородский суд принял заявление УФНС о банкротстве «Экотранса»

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
В апреле УФНС России по Белгородской области обратилось в суд с заявлением о признании ООО «Транспортная компания „Экотранс“» несостоятельным. 12 апреля заявление оставили без движения до момента, пока заявитель не предоставит необходимые документы.
19 апреля стало известно, что заявление УФНС приняли к производству. 23 апреля состоится судебное заседание, на котором проверят обоснованность заявления о признании должника банкротом.
Ранее подавать иск в суд с требованием признать транспортную компанию банкротом собирался кредитор ООО «Автогарант+». Сумма задолженности не сообщалась. Известно, что компания работает в Белгороде и занимается розничной торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.
В суд на транспортную компанию также подавала мэрия Белгорода. Администрация требовала от «Экотранса» проекты рекультивации земельных участков в районе старой городской свалки. Предварительное судебное заседание было назначено на 10 мая.