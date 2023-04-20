Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Белгородская область занимает третье место в ЦФО по уровню зарплаты в школах.
Образование двигает экономику. Образование развивает наш регион. Не очень хорошо отношусь к рейтингам, но по итогам 2022 года область по уровню зарплаты в школах занимает третьем месте в ЦФО.
Вячеслав Гладков
По уровню зарплат область обгоняют Москва и Московская область: «Мы понимаем, что находимся на достаточно высоком уровне».
Напомним, что зарплата учителей общеобразовательных организаций области с 1 января 2023 года повысилась на 5,5%. Средняя зарплата учителей в январе–марте текущего года составила 48 010 рублей, с учётом федерального классного руководства — 51 270 рублей.