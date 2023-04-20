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Белгородская область занимает третье место в ЦФО по уровню зарплаты в школах

20 апреля 2023, 09:52
Фото: 1MI
Первые места занимает Москва и Московская область. Об этом рассказал Вячеслав Гладков в ходе отчёта о деятельности в 2022 году.

Белгородская область занимает третье место в ЦФО по уровню зарплаты в школах.

Образование двигает экономику. Образование развивает наш регион. Не очень хорошо отношусь к рейтингам, но по итогам 2022 года область по уровню зарплаты в школах занимает третьем месте в ЦФО.
Вячеслав Гладков 

По уровню зарплат область обгоняют Москва и Московская область: «Мы понимаем, что находимся на достаточно высоком уровне».

Напомним, что зарплата учителей общеобразовательных организаций области с 1 января 2023 года повысилась на 5,5%. Средняя зарплата учителей в январе–марте текущего года составила 48 010 рублей, с учётом федерального классного руководства — 51 270 рублей.

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#Алина Харина#Средняя зарплата#Зарплата учителей#Общество#Губернатор#Белгородская область
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