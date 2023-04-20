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Белгородская область первой с начала СВО отправила гумпомощь жителям Украины

20 апреля 2023, 09:18
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в ходе заседания облдумы. Губернатор представил депутатам итоги работы правительства Белгородской области за 2022 год.
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СВО

По словам главы региона, Белгородская область первая в рамках специальной военной операции оказала гуманитарную помощь жителям Украины. Это было 3 марта 2022 года. Тогда был отправлен первый груз вместе с МЧС и Минобороны в Волчанск и Казачью Лопань.

Через несколько дней этот процесс охватил уже всю страну. Сотни волонтёрских организаций начали помогать и действовать на территории Российской Федерации, помогая как беженцам, оставшимся без крова, так и жителям Белгородской области и военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции. Мы просто и быстро нашли общий язык, потому что понимали главную цель — помочь тому, кто больше нуждается.
Вячеслав Гладков
Жители регионов в зоне СВО могут получить помощь в гуманитарных центрах ЕР
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#Гуманитарная помощь#Украина#СВО#Волонтёры#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Кристина Семенчук
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