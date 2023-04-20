Белгородская область первой с начала СВО отправила гумпомощь жителям Украины

По словам главы региона, Белгородская область первая в рамках специальной военной операции оказала гуманитарную помощь жителям Украины. Это было 3 марта 2022 года. Тогда был отправлен первый груз вместе с МЧС и Минобороны в Волчанск и Казачью Лопань.