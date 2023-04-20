Белгородская область первой с начала СВО отправила гумпомощь жителям Украины

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
По словам главы региона, Белгородская область первая в рамках специальной военной операции оказала гуманитарную помощь жителям Украины. Это было 3 марта 2022 года. Тогда был отправлен первый груз вместе с МЧС и Минобороны в Волчанск и Казачью Лопань.
Через несколько дней этот процесс охватил уже всю страну. Сотни волонтёрских организаций начали помогать и действовать на территории Российской Федерации, помогая как беженцам, оставшимся без крова, так и жителям Белгородской области и военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции. Мы просто и быстро нашли общий язык, потому что понимали главную цель — помочь тому, кто больше нуждается.
Вячеслав Гладков