Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Изображение материала

Белгородэнерго построит инфраструктуру для электроснабжения 686 участков белгородцев

20 апреля 2023, 13:20
В этом году филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечит возможность для подключения к централизованному электроснабжению 686 участков частных застройщиков. На эти цели направлено 120 млн рублей.

Электросетевой инфраструктурой планируется обеспечить 11 микрорайонов ИЖС, расположенных в пяти муниципальных образованиях региона. В общей сложности для застройщиков «Белгородэнерго» построит больше 30 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, установит 13 комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью порядка 10 МВА.

Наибольший объем работ запланирован в Белгородском районе — в микрорайонах «Стрелецкое 73/2», «Стрелецкое-72» и «Стрелецкое 83», «Хохлово-68», «Разумное 71», «Новосадовый 41», «Майский-8».

Помимо этого, энергетики построят сети в микрорайонах «с. Федосеевка», «Крапивеский-3», «Теплый Колодезь» и «Крапивное» Старооскооскольского, Яковлевского, Губкинского и Шебекинского городских округов.

Еще в трех микрорайонах — «Стрелецкое-72», «Стрелецкое-43» и «Птичное» — энергетики приступят к проектно-изыскательским работам с перспективой дальнейшего развития сетевого комплекса.

С 2005 года энергетики обеспечили электроснабжение уже свыше 80 тысяч участков частных застройщиков. Для этого построили тысячи километров магистральных и внутриплощадочных сетей, установили более 1200 трансформаторных подстанций. Мы понимаем, насколько важно, чтобы первым на участок пришло электричество, поэтому все стараемся делать качественно и в срок.
заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
Читайте также:
Белгородэнерго реконструирует сети в 28 населенных пунктах областиБелгородэнерго увеличивает производственные мощностиБелгородэнерго обеспечило электроснабжение новых участков наружного освещения
#Белгородэнерго#Белгородская область#Артем Черненко
Подпишитесь
Мужчин пытались давить танками: Армия Италии на Белгородчине в годы войны
Сегодня, 12:19
Гладков назвал число погибших и раненых белгородцев с начала спецоперации
Сегодня, 10:14
Белгородцы стали жертвами обмана в медцентре и заплатили за бесплатные операции
Сегодня, 12:25
Владельцы Белгородской области. Яковлевский ГОК от Черномырдина до Мордашова
Сегодня, 06:24
Роспотребнадзор: исследование прошедшего в Белгороде грязного дождя не проводилось
Сегодня, 13:50