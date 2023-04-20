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Posted 20 апреля 2023, 13:20

Published 20 апреля 2023, 13:20

Modified 20 апреля 2023, 13:20

Updated 20 апреля 2023, 13:20

Белгородэнерго построит инфраструктуру для электроснабжения 686 участков белгородцев

20 апреля 2023, 13:20
В этом году филиал «Россети Центр» — «Белгородэнерго» обеспечит возможность для подключения к централизованному электроснабжению 686 участков частных застройщиков. На эти цели направлено 120 млн рублей.

Электросетевой инфраструктурой планируется обеспечить 11 микрорайонов ИЖС, расположенных в пяти муниципальных образованиях региона. В общей сложности для застройщиков «Белгородэнерго» построит больше 30 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, установит 13 комплектных трансформаторных подстанций общей мощностью порядка 10 МВА.

Наибольший объем работ запланирован в Белгородском районе — в микрорайонах «Стрелецкое 73/2», «Стрелецкое-72» и «Стрелецкое 83», «Хохлово-68», «Разумное 71», «Новосадовый 41», «Майский-8».

Помимо этого, энергетики построят сети в микрорайонах «с. Федосеевка», «Крапивеский-3», «Теплый Колодезь» и «Крапивное» Старооскооскольского, Яковлевского, Губкинского и Шебекинского городских округов.

Еще в трех микрорайонах — «Стрелецкое-72», «Стрелецкое-43» и «Птичное» — энергетики приступят к проектно-изыскательским работам с перспективой дальнейшего развития сетевого комплекса.

С 2005 года энергетики обеспечили электроснабжение уже свыше 80 тысяч участков частных застройщиков. Для этого построили тысячи километров магистральных и внутриплощадочных сетей, установили более 1200 трансформаторных подстанций. Мы понимаем, насколько важно, чтобы первым на участок пришло электричество, поэтому все стараемся делать качественно и в срок.
заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.
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#Белгородская область#Белгородэнерго
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