Замдиректора ЦЭБа Белгородской области подозревают в растрате на прошлом месте работы

Каторгину обвиняли в присвоении или растрате с использованием служебного положения или в крупном размере. В документах более подробной информации нет. Также отсутствуют данные о наказании. Однако в деле упоминалось, что ей грозил штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет.