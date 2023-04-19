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Замдиректора ЦЭБа Белгородской области подозревают в растрате на прошлом месте работы

19 апреля 2023, 14:26
Фото: 1MI
Представители регионального оператора сообщили изданию «Фонарь», что два нынешних замдиректора, о которых упоминается в уголовном и гражданских делах на предыдущем месте работы, помогли нормализовать работу предприятия в областном центре. Что касается судебных решений, их будут обжаловать.
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ЦЭБ

По информации источника, в апреле Заводский районный суд города Орла рассмотрел дело и вынес обвинительный приговор в отношении заместителя генерального директора по экономике «Центра экологической безопасности» Белгородской области Ирины Каторгиной (ранее она работала в Орловской области).

Каторгину обвиняли в присвоении или растрате с использованием служебного положения или в крупном размере. В документах более подробной информации нет. Также отсутствуют данные о наказании. Однако в деле упоминалось, что ей грозил штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до шести лет.

А ещё в картотеке судебных дел есть решение по другому гражданскому делу. Там ответчиком проходит ещё одна нынешняя заместитель директора ЦЭБа по правовым, кадровым и организационным вопросам Наталья Щёкина. Суд обязал её выплатить компании «УК „Зелёная роща“», где она ранее работала, порядка 122 тысячи рублей в качестве возмещения причинённого ущерба и возмещения расходов по оплате госпошлины. На 19 апреля решение по второму иску «Зелёной рощи» ещё не вынесено.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ЦЭБа. По их данным, с приходом Каторгиной и Щёкиной в июле 2022 года «кардинально изменена работа регионального оператора, что поспособствовало улучшению финансового состояния регионального оператора». К примеру, в компании смогли исключить нарушения закона, сократили необоснованные расходы, привели в соответствие с договорами расчёты с транспортными компаниями и полигонами.

Также в организации заверили, что именно благодаря работе женщин ЦЭБ смог добиться отмены решения Арбитражного суда о взыскании 222 миллионов в пользу «Экотранса» и подать иск к «Флагману» о взыскании неосновательно полученного обогащения в 300 миллионов рублей.

А ещё за девять месяцев работы они смогли сократить расходы регионального оператора, в том числе благодаря ликвидации «заниженных» контрактов с хозсубъектами.

Также в ЦЭБе добавили, что по инициативе нового руководства оператора Контрольно-счётная палата проверяет деятельность организации с момента основания. Что касается обвинительного решения по делу Каторгиной, в компании пояснили, что оно не вступило в законную силу. Его планируют обжаловать. Также сейчас обжалуют решение по гражданскому иску, где фигурирует Наталья Щёкина.

Обвинять действующих сотрудников организации без вынесения решения суда в компании посчитали неэтичным.

 

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#Кристина Семенчук#ЦЭБ#Растрата#Замруководители#Суд#Обвинение#Общество#Белгородская область
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