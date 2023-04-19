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Задушившую соседку белгородку приговорили к девяти годам колонии

19 апреля 2023, 11:03
Фото: 1MI
Женщина задушила соседку по общежитию телевизионным кабелем из-за ревности. Кроме тюремного срока, её обязали выплатить компенсацию в размере более чем 1,5 млн рублей, сообщили в региональной прокуратуре.

Белгородка из-за ревности задушила телевизионным кабелем свою соседку по общежитию и получила за совершённое преступление тюремный срок. Также её обязали выплатить компенсацию.

Трагедия произошла в январе. 32-летняя женщина приревновала мужа к соседке и отправилась разбираться с соперницей.

Обвиняемая стала душить женщину. Сначала она надела пакет на голову женщины и закрыла ей лицо подушкой, а затем задушила её телевизионным кабелем. О совершённом убийстве белгородка сообщила в полицию сама.

По решению суда горожанку приговорили к девяти годам колонии общего режима. Ей предстоит выплатить компенсацию морального вреда в размере более чем 1,5 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Белгородка из-за ревности задушила свою соседку по общежитию
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