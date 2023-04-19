Задушившую соседку белгородку приговорили к девяти годам колонии

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Белгородка из-за ревности задушила телевизионным кабелем свою соседку по общежитию и получила за совершённое преступление тюремный срок. Также её обязали выплатить компенсацию.
Трагедия произошла в январе. 32-летняя женщина приревновала мужа к соседке и отправилась разбираться с соперницей.
Обвиняемая стала душить женщину. Сначала она надела пакет на голову женщины и закрыла ей лицо подушкой, а затем задушила её телевизионным кабелем. О совершённом убийстве белгородка сообщила в полицию сама.
По решению суда горожанку приговорили к девяти годам колонии общего режима. Ей предстоит выплатить компенсацию морального вреда в размере более чем 1,5 млн рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.