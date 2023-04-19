ВСУ с помощью беспилотника атаковали военкомат в брянском приграничье

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Беспилотник ВСУ атаковал здание военкомата городского округа Новозыбков в Брянской области. Пострадавших нет, однако объект получил повреждения — выбило стёкла. На месте происшествия работали оперативные службы, рассказал губернатор Александр Богомаз.
Также глава региона сообщил, что ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Никто не пострадал, но без последствий не обошлось. Повреждения получили частный дом, хозпостройка и легковушка.
Ранее сообщалось, что в Брянской области на мине подорвался украинский диверсант. Он незаконно пытался проникнуть на территорию региона. Инцидент произошёл около села Запесочье Погарского района.