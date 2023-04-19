Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Изображение материала

ВСУ с помощью беспилотника атаковали военкомат в брянском приграничье

19 апреля 2023, 07:08
Фото: 1MI
Повреждения получило здание военкомата городского округа Новозыбков. Пострадавших нет, пишут «Брянские новости».
Сюжет
Обстрел

Беспилотник ВСУ атаковал здание военкомата городского округа Новозыбков в Брянской области. Пострадавших нет, однако объект получил повреждения — выбило стёкла. На месте происшествия работали оперативные службы, рассказал губернатор Александр Богомаз.

Также глава региона сообщил, что ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Никто не пострадал, но без последствий не обошлось. Повреждения получили частный дом, хозпостройка и легковушка.

Ранее сообщалось, что в Брянской области на мине подорвался украинский диверсант. Он незаконно пытался проникнуть на территорию региона. Инцидент произошёл около села Запесочье Погарского района.

Под Белгородом сбили беспилотник ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Утро в Белгородской области началось с обстрелаДиверсант подорвался на мине в Брянской областиИнформация об украинских диверсантах в Белгородской области оказалась фейком
#Наталья Корявых#Брянская область#Александр Богомаз#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Беспилотник#Военкомат#Спецоперация#СВО
Подпишитесь
Проезжая часть на Губкина со стороны Королёва в Белгороде лишится полосы движения
Сегодня, 08:23
Красная зона и административки: чем известна лишённая лицензии УК «Сантехподрядчик»
Сегодня, 08:11
Вместо шествия: белгородцам предложили присоединиться к акции «Бессмертный автополк»
Сегодня, 08:02
Ресторан в парке аттракционов? Зотов стал совладельцем новой компании в Белгороде
Сегодня, 07:07
Что ответили в мэрии на вопрос о строительстве крематория в Белгороде
Сегодня, 08:15
«Вечнозелёный» светофор появится возле военкомата на Губкина в Белгороде
Сегодня, 08:04